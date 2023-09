Le maintien avant tout pour les Collines en Régionale 1

Faire progresser les joueurs

L’équipe première s’était maintenue sur le fil la saison dernière. Afin que cela n’arrive plus, le nouveau mentor a décidé de reprendre les entraînements assez tôt. "Car la saison arrive vite et que je sais que la période des vacances est toujours compliquée. Pour l’instant, cela se passe plutôt bien. On a souvent été 25 aux entraînements. Je sens que le noyau est motivé pou bien bosser. On a effectué un premier amical contre Courtrai il y a peu. Malgré la défaite (26-17), j’ai déjà pu voir de belles choses. On a rendu une bonne copie, même s’il reste beaucoup de points à améliorer".

Comme l’an passé, les Frasnois risquent parfois de rencontrer des soucis d’effectif. Le nouveau coach reste donc prudent par rapport aux ambitions. " Le groupe évolue peu et vieillit année après année. On manque parfois un peu de nombre. On vise donc le maintien avant tout. Maintenant, s’il devait y avoir une descente en R2, ce ne serait pas mortel. Cela permettrait d’intégrer les jeunes. On ne se met en tout cas aucune pression. Je préfère avoir une bonne surprise que d’annoncer des choses irréalisables. On va essayer d’encore étoffer le noyau le plus rapidement possible. Ce mercredi, on a organisé un entraînement des copains. Autrement dit, chaque joueur devait ramener un ami sous peine de sanction. On espère que cela éveillera quelques passions.

Ce que je vise aussi, et surtout, c’est de faire progresser les gars. Je les place notamment à d’autres positions afin que chacun comprenne encore mieux le rugby et la manière de fonctionner en équipe. Je n’ai pas de style prédéfini. On doit avant tout jouer avec nos armes. On doit mieux analyser les rencontres pour savoir quand fixer, quand jouer avec les gros ou quand ouvrir. Après deux mois de travail, je vois déjà des progrès. Contre Courtrai, on a inscrit deux essais d’école. C’est encourageant. Mais cela doit devenir encore plus instinctif. Cela passera par le travail et encore le travail. La seule chose sur laquelle je me montre intransigeant, c’est l’investissement à l’entraînement et en match. Je n’aime pas les gars qui se cachent".

Les Frasnois auront d’entrée un gros test. Ce dimanche, ils se déplacent à l’ASUB 3. "C’est une équipe difficile à appréhender. Tout dépend si elle parvient à faire redescendre des joueurs de ses noyaux de plus hautes divisions. On ne sera pas complet pour cette première rencontre. C’est un peu regrettable. Mais on va se battre comme on peut. Et même s’il devait y avoir une défaite à la clé, on prendrait cela comme un apprentissage pour la suite".