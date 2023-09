L'abandon puis les points pour Baptiste Moulin en Allemagne

Pour les qualifications du samedi, celles réalisées par Baptiste, le team VSR Racing décidait de revenir à la configuration qui leur avait bien réussi 48 heures plus tôt. "Mais sans qu’on ne sache vraiment pourquoi, cela ne fonctionnait plus du tout…" Malgré tout, notre régional réussissait à partir cinquième en catégorie Silver Cup lors de la première course. Une nouvelle fois, l’équipe Lamborghini était ennuyée au niveau de sa "balance of performance". Un poids de dix kilos était ajouté à chaque véhicule. Malgré cela, le départ était plutôt bon. Malgré plusieurs rentrées de la Safety Car, notre régional tenait bien son rang. "Mais après quelques tours, j’ai été percuté par une Honda. À cause des dommages (au niveau des suspensions), j’ai été contraint à l’abandon… Marcus Paverud n’a même pas eu l’occasion de rouler".

Le lendemain, c’est au Norvégien que revenait la tâche d’effectuer les qualifications. "Il a terminé huitième de la catégorie et 33e toutes confondues. Marcus a pris un excellent départ. Malheureusement, il va perdre tout le crédit quand il sera poussé hors piste par un concurrent… Quand j’ai pris le relais, je n’avais plus du tout de grip. À chaque virage, je devais freiner beaucoup trop pour pouvoir tourner. Dans de telles circonstances, c’était très difficile de se battre avec les autres…" Baptiste limitera toutefois la casse pour terminer dans les points, à la neuvième place.

À peine revenu d’Allemagne, le Montroeulois prenait déjà l’avion pour l’Italie pour deux jours de tests sur le circuit de Mugello. Histoire de préparer au mieux la prochaine course du championnat d’Italie.