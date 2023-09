Gilles Stadsbader n'est pas juste bon derière le volant

Le lendemain, la course fut un peu plus compliquée. Gilles terminait 8e des qualifications. Vu la météo capricieuse, le départ était donné derrière la Safety Car. Il fallait attendre six tours avant de voir apparaître le drapeau vert. Alors qu’il allait passer le relais à son coéquipier, le Hurlu partait à la faute et allait dans les graviers. Cela faisait prendre un fameux retard pour la voiture 6. L’Italien la rentrera finalement en douzième position.

Le trophée réservé aux Lamborghini fera un arrêt pour quelques jours avant de faire son retour à Valence. En attendant, Gilles Stadsbader pourra se concentrer sur ses autres passions. Comme le triathlon par exemple. Une discipline où le Mouscronnois d’adoption brille également. Il y a peu, il a terminé sa première course en mi-distance avec une superbe médaille d’argent européenne dans la catégorie des 18-19 ans. Il faut dire que Gilles peut compter sur les conseils d’une sommité belge du triathlon: Luc Van Lierde, champion du monde d’Ironman en 1999 et double champion du monde sur le triathlon longue distance.