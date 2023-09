Enghien et Isières en panne sèche devant…

Isières ne tombera pas non plus tous les jours sur un gardien du calibre de Delvingt… "Dans le jeu, on a mieux posé le ballon que l’adversaire, concédait Nico. On s’est créé les possibilités pour l’emporter alors que l’adversaire s’est montré dangereux sur les phases arrêtées. Défensivement, on est bien en place depuis le début de la saison". Le gardien a aussi son avis sur les problèmes offensifs: "Nos attaquants (NDLR: Harmegnies et Segala) viennent de Biévène et sortent d’une saison très compliquée. Je crois qu’il leur manque juste la confiance. Une fois qu’ils auront claqué l’un ou l’autre but, ils seront libérés et le reste viendra tout seul…"