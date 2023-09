Versés dans un mini-championnat avec Saint-Servais et Montignies-les-Lens, les Tourpiers ont connu une 1re manche mitigée. S’ils ont pris trois points face aux Namurois (7-0), les Bleus ont courbé l’échine face à Montignies. Une lutte au cours de laquelle les jeunes leuzois ont manqué de tranchant. "D’après les échos, le tamis était bien précis et la frappe puissante, mais nous avons manqué de constance, explique Francy Maes. Le bilan comptable n’est pas mauvais mais nous devrons battre Montignies à deux reprises si nous voulons encore espérer décrocher la timbale."

R2: fin de parcours pour Celles

En déplacement du côté de Montignies et Mont-Gauthier, les Cellois n’auront pas connu un week-end faste. Si tout avait bien commencé, victoire 4-7 face aux Brabançons, les Rouges et Bleu ont ensuite subi 3 défaites, ce qui les classe derniers de leur groupe. Pour jouer la finale, Celles doit absolument prendre six points tout en espérant que Montignies n’engrange rien face à Mont-Gauthier.

R3: Meslin vers un triplé historique

Déjà vainqueurs de la Coupe et de leur série régionale, les Bleus ont parfaitement entamé la première manche de leur demi-finale en ne laissant que des miettes à Biesmerée et Montignies. "La lutte contre les Namurois était assez facile, précise J-L Platiaux, secrétaire du club. Ce fut plus compliqué contre Montignies, même si le score de 7-2 laisse penser le contraire. Les quatre premiers jeux furent accrochés et ce n’est qu’à 3-2 que l’équipe a creusé un écart décisif. Notamment grâce à tout bon Dimitri Boisdenghien en devanture." Les Meslinois sont donc proches de la qualification pour la finale nationale. "Nous y verrons plus clair samedi soir. L’idéal serait de prendre quatre points, afin d’aborder la dernière journée sans stress."

R1-R2: Bouvignies et Rebaix en ballotage favorable

Dans la poule "A", Wannebecq pointe à la troisième place. Les Lessinois ont connu un week-end d’ouverture compliqué, enchainant trois défaites pour une victoire. Autant dire que décrocher la qualif sera ardu pour les Bleus & Roug. Versé dans la poule C, Rebaix est en ballotage favorable. Vainqueurs de Pontaury et Silenrieux, les Rebaisiens peuvent faire un grand pas vers la finale en négociant bien la journée de ce samedi. Ce qui leur permettrait de recevoir les adversaires en grande pompe pour la clôture ! Bouvignies n’a besoin que d’un petit point pour remporter son groupe. Autoritaires face à Purnode et Denée, on ne voit pas trop ce qui pourrait arriver aux Bouvignois.

R2-R3: rien n’est fait pour Bouvignies et Pipaix

Complétons ce tour d’horizon avec Bouvignies et Pipaix, pour qui tout est encore possible. Si les Rouge & Bleu sont premiers, ils ne comptent qu’un point d’avance sur Morville. Autant dire qu’ils auront besoin de tous leurs supporters pour faire la différence à domicile, ce samedi ! Dans la poule F, les Pipaisiens devront réaliser un sans-faute face à Montroeul et Nil-St-Vincent pour remporter leur groupe.