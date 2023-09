Corrigé en entrée, Dottignies s’est encore renforcé

Comme on pouvait s’en douter vu la reconstruction totale du noyau, Dottignies n’était pas encore prêt pour sa première en P1. Face au White Star Lauwe, un habitué de l’élite, les troupes de Pascal De Vreese n’ont pas eu voie au chapitre. La défaite (5-1) est lourde mais pas illogique. "Je craignais ce scénario. J’ai aligné des joueurs présents que depuis quelques jours. On manque de cohésion", rappelait le coach du RDS qui sait que le maintien en P1 sera une véritable mission. Dans cette optique, il vient d’attirer encore quelques nouveaux joueurs. On pointe notamment le transfert de l’ancien Tournaisien, Maxence Dannel. Un dernier rempart d’expérience et de qualité qui jouait encore en D2 du côté de Gullegem. Le gardien devrait être entre les perches pour la réception de Meulebeke ce dimanche (15 h). Dans la même division, Moen affrontera justement le dernier adversaire de Dottignies. Attention, ce sera déjà vendredi soir (20 h) sur le terrain habituel du KFC.