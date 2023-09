P4B: les Ellezellois restent à quai

Havinnes B assure l’essentiel

Défait lors de la journée inaugurale face à Molenbaix B, Havinnes B s’est bien repris en gagnant à deux reprises depuis lors. Dimanche, face à Vaudignies B, la tâche semblait facile mais c’était loin d’être le cas pour les protégés de Andy Dhondt qui ont, malgré tout, réussi à prendre les trois points. "Malgré notre début de match compliqué, on a réussi à inscrire le premier but à la demi-heure. Vaudignies était souvent plus dangereux que nous mais on a su conserver cette avance jusqu’au repos. À la reprise, on aurait pu plier le match à plusieurs reprises et à force de gaspiller, on s’est pris un but sur penalty à vingt minutes du terme. Heureusement pour nous, on a plié le match sur la fin. Ce n’était pas un match facile car Vaudignies a récupéré cinq joueurs absents lors de cette rencontre, il fallait donc se méfier d’eux. Je suis content avec ces trois points mais on devra améliorer la manière à l’avenir", conclut le coach havinois.

Enfin, soulignons l’excellent point pris par l’équipe de Barry-Carrières face à Molenbaix B dans une rencontre agréable où seuls les buts ont manqué. Après trois journées, Barry totalise ainsi un joli bilan de cinq points sur neuf.