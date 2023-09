P4A: Néchin B se réveille après l'heure de jeu

Distribution de cadeaux à Saint-Jean

Quand ce ne sont pas les nuggets, ce sont des cadeaux qui sont offerts aux adversaires de Saint-Jean depuis le début de saison. Impressionnants lors de la première mi-temps face à Templeuve B lors de la journée inaugurale, les hommes de Michaël Dutrieux ont du mal à confirmer. Le week-end dernier, ils avaient déjà été généreux à Havinnes mais ce n’était rien par rapport aux largesses proposées à leur prestigieux adversaire rumois. "On a fait une première mi-temps solide mais malheureusement, on leur offre les deux buts. À 2-2, tout restait possible mais on n’a pas su retirer les leçons de nos erreurs puisque sur une approximation, Rumes a réussi à reprendre l’avance assez vite avant de creuser l’écart sur un superbe envoi de Ogé. Face à une équipe comme ça, la moindre erreur se paie cash", regrette le coach tournaisien. Avec un bilan de quatre points sur neuf, Saint-Jean déçoit en ce début de saison. "On a pris trop de buts évitables lors de ces deux dernières journées. Il va falloir remettre certaines choses à leur place à l’avenir si on veut prétendre à quelque chose cette saison" conclut-il le regard en coin.

Montkainoise B fait le plein

Après deux rencontres jouées, les protégés de Gaëtan Goulem totalisent le maximum de points. Dimanche, face à Ere B, ils ont doublé leur capital dans un match où tout s’est joué en première période. "En deux matchs, on a déjà pris un quart des points qu’on avait pris la saison dernière, sourit-il à l’issue du match . Plus sérieusement, ce n’était pas un grand match de notre part mais on a su se montrer efficace avant le repos en inscrivant trois buts. À la reprise, Ere est vite revenu dans le coup en mettant deux buts et heureusement pour nous, on a tenu bon jusqu’au bout." Même si la manière n’était pas toujours présente lors des nonante minutes, Kain affiche un bilan positif en se mêlant aux équipes de tête. À confirmer évidemment…