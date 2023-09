P3B et C: Chièvres mange toujours son pain noir

Nos représentants en série B semblent être dans le dur en ce début de saison. C’est notamment le cas pour Chièvres qui n’a pris qu’un point en trois sorties et vient de subir la loi de Baudour, une équipe qui semblait pourtant à sa portée. " Ce début de saison compliqué ne me surprend pas vraiment , commente le coach David Bertiaux. J’avais d’ailleurs spécifié au président que notre saison ne commencerait vraiment qu’en octobre car nous avons pris du retard dans notre préparation physique. Pour ne rien arranger, nous avons multiplié les coups durs en perdant un homme chaque semaine dans les premières minutes de jeu. Après Goret et Lhoir, c’est cette fois Delavallée qui est sorti prématurément ce dimanche. Le plus grave certainement, c’est que Baudour nous a donné une leçon en matière d’envie. Autant dire qu’il va falloir mettre les bouchées doubles à l’entraînement. " D’autant que c’est Honnelles, une équipe en pleine bourre, qui se présentera dimanche chez les Aviateurs. " On va discuter calmement ensemble en semaine mais on espère avoir mangé les dernières tartines de notre pain noir ".