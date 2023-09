P3A: Luingne remporte le sommet des équipes bis

Dimanche prochain, c’est Béclers qui se présentera à Luingne pour un duel qui rappellera certains souvenirs après la fin de saison dernière, les hommes de Philippe Breyne ayant privé les Mouscronnois du tour final. "On pense évidemment toujours à cette rencontre mais on ne se met aucune pression inutile. Mon objectif est évidemment de rester invaincu à domicile. Pour le reste, j’espère pouvoir disposer d’un groupe complet. J’ai déjà dû envoyer un joueur en P2 et je dois modifier mon onze chaque semaine. Avec une équipe très jeune, je sais qu’on commettra encore des erreurs comme lors du match contre Kain mais on y travaille pour progresser au fil des semaines ", conclut Thomas Lamblin.

Biévène est dans les temps

Ancien pensionnaire de P2, Biévène fait partie des équipes qui ont commencé la saison avec certaines interrogations. Son coach Alain Sterckx savait qu’il faudrait quelques semaines pour que la mayonnaise prenne mais son équipe lui offre certaines satisfactions en entamant le championnat par un quatre sur neuf: "Ce n’était pas un calendrier idéal pour commencer mais on s’y adapte. D’entrée, on a pu mesurer à quelle mesure le FC Tournai fait partie des équipes capables de finir dans le top 5 mais on a bien réagi en s’imposant contre Béclers. Dimanche, je ne savais pas trop à quoi m’attendre lors du déplacement à Rongy, une équipe que j’avais pu visionner la semaine passée au Pays Vert. Avec un trio offensif assez performant, les Diables Rouges vont ennuyer pas mal d’équipes cette saison. Pour notre part, on rate encore trop d’occasions mais on va y travailler à l’entraînement."

Il est vrai qu’avec un noyau de 26 joueurs dont 22 nouveaux, le coach des Bilingues devra certainement attendre quelques semaines encore pour faire parler ses talents d’alchimiste et trouver l’osmose parfaite: "J’espérais que ça aille plus vite mais on me dit qu’il faut de la patience, surtout avec les jeunes qui se mettent pas mal de pression en découvrant le football adulte. On espère évidemment poursuivre notre belle série dimanche contre Péruwelz, un adversaire qu’on appréhende car, malgré la reconstruction qui s’opère dans l’équipe, ça reste un groupe sérieux qui pourra peut-être compter sur quelques précieux renforts de P1."