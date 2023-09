P2A: Certaines équipes peinent à décoller...

Le Pays Blanc aussi fait bonne figure sur le terrain, n’engrange pas et en prend quatre à Ere: "C’est paradoxal mais les erreurs défensives se sont payées cash. Quand on dribble dans son propre rectangle, on s’expose à des ennuis, constate Alex Depraetere. On a eu autant d’occasions que l’adversaire qui s’est montré plus adroit face au but. À la mi-temps, alors que le score est de 2-0, j'insiste sur l’importance de ne pas en prendre un troisième… ce qui est le cas après une grosse minute au retour des vestiaires. Avec le staff, j’ai parfois l’impression qu’on a des joueurs de P4 au niveau du placement défensif." Les causes des maux actuels sont faciles à trouver surtout quand on regarde les deux malheureux petits buts inscrits jusqu’à présent: "Jeffrey Delberghe n’a pas encore apporté ce qu’on attendait de lui avec un seul but inscrit en préparation. On fondait de gros espoirs sur Delannoy auteur de 20 buts l’an dernier mais il vient à peine de reprendre. Ajoutez aussi le fait que les trois joueurs de P1 venus renforcer n’ont pas presté comme on voulait, ça fait beaucoup. Bref, j’attends toujours notre match référence. On se croit peut-être un peu trop beaux mais il va falloir enfiler le bleu de travail et bosser !"

Après un début de saison tonitruant à Ere, Herseaux reste sur un point sur six alors que pour le même prix, son compteur aurait pu être aussi fourni que celui du duo de tête: "On est à notre place, signale directement Julien Deconinck. Certains me rient au nez quand je dis qu’on doit retravailler mais c’est le cas. On a fait de bons matchs pour l’instant certes mais je connais mon groupe: je sais ce qu’il fait de bien et ce qui lui manque. Je préfère qu’on se casse les dents maintenant. Le 4 sur 9 est insuffisant mais je ne m’inquiète pas. À 0-2 ce week-end contre une équipe difficile à manier, on aurait dû fermer la boutique mais on a continué à jouer…"