L’OTT outsider en P1 et en Promotion

À l’OTT, la saison 2022-2023 a rassuré Pierre Rasson, le président, alors que le club avait décidé les scratchs de la N3 garçons et de la Promotion dames en juin 2022. Et il se montre optimiste pour la saison qui s’annonce: "Je pensais bien qu’on allait rebondir malgré les nombreux départs enregistrés surtout du côté des filles. Le travail de Laurie Goffette a fini par payer puisque son groupe, essentiellement formé de P2 montantes, a fini par se maintenir en P1 malgré la blessure de Margaux Dufour, un pion essentiel de l’effectif. Je suis persuadé que les retours de Vanessa Durez au centre et de Manon Brabant à la passe vont apporter ce qui nous a manqué l’année dernière pour vivre une saison plus tranquille. Quant aux garçons de Promotion, ils ont parfaitement rempli leur contrat en terminant deuxièmes et en remportant la coupe du Hainaut. Ce sera difficile de faire mieux et je veux bien signer directement pour une place dans le top trois et une nouvelle finale de coupe".