Le Skill Tournai veut continuer à bien grandir

"Série encore plus dure"

Le responsable sportif du club a fait du bon travail. "On présentera donc un noyau quasi inchangé qui commence à fort bien connaître la division. On sera de la sorte prêts plus vite que les années précédentes pour affronter onze adversaires, une nouvelle fois tous flamands dans une série encore plus difficile. Avec des renforts annoncés dans les trois clubs qui se sont mieux classés que nous l’année passée à savoir Courtrai, Roulers et Audenarde. Mais on doit y croire. Tout dépendra, à mon avis, de l’entame de la saison où nous allons vite affronter Audenarde et Courtrai. Si on négocie bien ces deux matches, on peut voir plus grand pour la suite."

Accent sur la formation

En promotion, suite au départ de nombreux joueurs, on se veut moins ambitieux. "L’objectif, ce sera d’abord de donner à nouveau du plaisir aux joueurs qui ont connu la relégation de N3 et qui nous sont restés fidèles, indique Victor Lefebvre, le nouveau coach qui remplace Franky Dor parti à Tubize au sein de la même série ."Il faudra aussi intégrer les cinq jeunes joueurs qui viennent étoffer le noyau tout en continuant à les faire jouer en P1. On mettra du coup l’accent sur la formation comme cela a toujours été le cas au Skill. Seul point négatif: l’absence de Noé Leclercq et de Simon Dussart pour les trois premières rencontres."

Enfin pour sa quatrième participation à l’élite provinciale, la P1 fera également le pari de la jeunesse en accueillant plusieurs éléments prometteurs de P3. "Je les sens plus appliqués et plus concernés que l’année passée", remarque Corentin Vleminchx qui continuera à les diriger. Il remplacera Arthur Lefebvre au coaching

Le maintien en P1 dames

Chez les dames, comme chez les garçons de promotion et de p1, on désire miser également sur la carte des jeunes. Le club a en effet décidé d’accepter la proposition de faire monter les filles de P2 en P1 bien qu’elles aient terminé le défunt championnat en milieu de tableau. Une décision que ne craint pas Victor Lefebvre en charge de l’équipe . "C’est vrai que certains penseront qu’on prend un gros risque en montant. C’est le forfait de la P1 du VPC, ajouté au refus de deux autres formations pourtant mieux classées que nous en P2, qui nous a permis d’envisager la chose. En volley, tout va excessivement vite, surtout chez les jeunes et avec de la motivation, le maintien est à mes yeux parfaitement jouable", avoue le jeune entraîneur.

Son responsable sportif le rejoint dans son jugement. "Les plus jeunes vont pouvoir compter sur l’expérience des plus anciennes qui nous reviennent, indique Julien Leturcq. Celles-ci se connaissent donc et retrouveront très rapidement les automatismes qu’elles avaient lorsqu’elles jouaient chez nous. On doit y croire, à ce maintien !"