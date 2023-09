Le record a été battu au Matchpoint Estaimbourg

Le Matchpoint, c’est surtout une école de jeunes qui fonctionne très bien. "Les cours reprendront la semaine prochaine, après un été consacré aux stages. En termes d’affiliés adultes, on n’atteint pas les sommets." Dommage pour ce club hyper accueillant et situé dans un superbe écrin de verdure. Les participants au tournoi évoluant à domicile pouvaient se compter sur les doigts d’une main. "Dès lors, atteindre les 100 inscrits avec des joueuses et joueurs venant quasi exclusivement de l’extérieur est une fierté et je suppose que ces personnes apprécient l’accueil. Pour preuve ce sont souvent les mêmes d’année en année. Et dans une excellente ambiance. Avec Christophe Pypaert, au niveau du juge-arbitrage, on n’a jamais dû intervenir pour un seul désaccord."

Finale de potes en "JV4"

Parmi ces joueurs amenant leur bonne humeur à Estaimbourg, on retrouvait notamment deux potes vallois qui se sont disputé la finale en messieurs 35 ans 4, Antoine Labuche et Benjamin Arsule. "C’est un plaisir de disputer le tournoi du Matchpoint et je suis un fidèle, dit Antoine. Malgré ma défaite en finale contre Ben, j’ai à nouveau passé une belle semaine. De plus, atteindre une finale est un bon résultat, surtout après avoir déjà bien performé en juillet à Leuze et aux Peupliers, où je m’étais imposé chez les juniors vétérans."

Fort de ces bons résultats, Antoine devrait grimper C15.2, voire même C15.1. Benjamin Arsule, que les amateurs de foot ont connu entre les perches de la Montkainoise par le passé, devrait lui flirter avec la série B. "Même si je pense que je serai plutôt C15, ce qui est déjà très bien. Je peux être satisfait de ma saison, avec des victoires au Pays Blanc et ici, aussi bien en juin que la semaine passée. Une belle revanche pour moi qui m’étais blessé sur ces mêmes courts l’an passé avec deux mois d’arrêt suite à une vilaine déchirure." Cette saison, les courts estaimbourgeois lui ont laissé un bien meilleur souvenir.