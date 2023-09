Un week-end d’interclubs cauchemardesque

À Vaulx comme à Ath, et dans une moindre mesure à Mouscron, le réveil a été très difficile ce lundi matin ! Encore engagés en interclubs dans les divisions nationales, les deux premiers clubs cités rêvaient ouvertement de titre. Dans la quête du Graal, le Vautour n’avait plus qu’une dernière mission à mener à bien, lors d’un déplacement à Wezembeek-Oppem pour y défier le TC Davis. Comme la semaine dernière face à Mons, les Vallois semblaient avoir fait le plus dur à l’occasion des doubles, disputés avant les simples en N2 et au terme desquels ils menaient 1-2. "Mais les simples ne se sont pas passés comme je l’avais espéré, déplorait le capitaine de Vaulx Nick Beirnaert. Particulièrement celui de Stefan Wauters. Face à un jeune qui n’avait rien à perdre, il a souffert physiquement et est un peu passé à côté de son sujet, pour la première fois en plus de dix ans sous nos couleurs. Impossible de lui en vouloir, mais c’est ça qui a fait basculer la rencontre. C’est le sport…"