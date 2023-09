Tertre-Hautrage se montre déjà impressionnant

"Il y aura du changement…"

Après une entrée en matière fracassante, Néchin marque un peu le pas. Pour Philippe Deschryver, il ne faut pas chercher midi à quatorze heures pour en trouver les causes. "La mentalité n’était pas au top, le respect des consignes absent. C’est pourquoi on a subi et produit beaucoup de déchets dans le jeu. Sans un grand Carnoy, c’était un score bien lourd que nous aurions concédé… Malgré nos occasions et un léger mieux en seconde période, nous ne méritions pas de prendre un point à Jemappes. Je ne cache pas qu’il y aura des changements dans la composition pour le derby contre le Pays Blanc. Le groupe va être remanié parce qu’il faut absolument se reprendre avec l’avantage de notre terrain."

Des "réservistes" au niveau

Des derbies comme celui-là, on en redemande ! Quand deux équipes veulent jouer au foot, prônant l’offensive, les spectateurs assistent à une belle rencontre. On aurait pu voir plus de buts mais les gardiens se sont montrés à la hauteur de l’événement. "C’est mon job, rappelle Loïc Fernez. Quand une équipe joue le haut de classement, le gardien a moins de travail mais doit se montrer attentif sur les quelques ballons dangereux. Garder le zéro est le travail de tout un bloc et pas seulement du portier. C’était un beau derby, disputé, fair-play sans méchante faute. Le premier qui scorait avait de grandes chances de l’emporter. C’est tombé de notre côté. Nous voulions rectifier le tir après la déconvenue face à Néchin. Le staff a écouté nos propositions, tout le club en tire profit. Ce six sur six fait du bien mais il faudra de nouveau être très combatif la semaine prochaine si on veut prolonger la série."

Celle de Péruwelz s’arrête, au grand dam de Jonathan Krys ! "Molenbaix a été plus efficace. On a eu l’occasion de scorer en premier mais on ne l’a pas fait. J’aurais voulu voir une équipe qui tentait plus de choses, qui était dans l’action plutôt que dans la réaction. On doit apprendre à prendre le jeu à notre compte. On avait su gérer nos deux premières rencontres en étant dominé, pas cette fois. La réaction est attendue contre Soignies."