Play-off en N1 et N2: Thieulain-Kerksken et Œudeghien-Hamme au menu des demi-finales

Mais des opposants potentiels, du côté de Thieulain, on désirait sans doute éviter Kerksken, le plus dangereux sur le papier. C’est toutefois le nom qui est sorti du vase à boules pour les Canaris qui auront droit à une finale avant la lettre, comme le dit la sacro-sainte expression. Kerksken qui recevra Thieulain ce samedi 9 septembre en guise d’aller avant le retour sur la place du village leuzois le lendemain, et le tout après le célèbre Huit de Septembre sur l’esplanade d’Ath pour lequel les deux adversaires sont qualifiés. Il va y avoir du sport en fin de semaine avec, au minimum, deux luttes entre les ennemis de notre balle pelote. Pour rappel, en phase classique, entre Thieulain et Kerksken, c’est 1-1: succès 4-13 du premier cité à l’aller, victoire 7-13 du deuxième au retour ! Bien malin qui peut prédire le sort de ce choc qui sent le souffre. Dans l’autre demie, Maubeuge rendra visite à Mont-Gauthier samedi avant de recevoir dimanche.

En N2, Œudeghien espérait Genappe, le sixième de la phase classique qu’il a déjà battu deux fois. Ce ne sera pas le cas ! Il s’était retranché sur Sirault, un favori qu’il avait dominé durant la saison chez lui 13-8 avant de s’incliner 13-7 lors d’un retour qui ne comptait que pour du beurre. Ce ne sera pas le cas non plus ! Les Frasnois ont en effet tiré Hamme-Zogge, le deuxième classé du championnat régulier qui leur a damné le pion à deux reprises: 13-10 et 6-13. Là aussi, sans doute le tirage le moins favorable pour nos régionaux qui, idéalement, dès samedi, à la maison, devront marquer les esprits pour se donner une chance de se voir jouer la finale sept jours plus tard.