Play-down de N3: une dernière manche décisive pour Blicquy en vue du maintien

Dimanche, les Namurois avaient récupéré un frappeur, ce qui changea la donne puisque Galmaarden abandonnait une unité dans la lutte d’ouverture. Face à Blicquy, les Flandriens faisaient le break à 2-4, mais les Leuzois réagissaient parfaitement dans le domaine de la frappe et recollaient à 4-4. Mieux, les Verts passaient devant et ponctuaient la lutte à 7-4 grâce à une constance retrouvée ! Une excellente affaire puisque les joueurs locaux prenaient dans la foulée trois points face à Meux grâce à une victoire 7-1. "Tout se jouera donc à Galmaarden, analysait un Corentin Szlapa satisfait du week-end. Notre victoire face aux néerlandophones a redistribué les cartes. Si on les bat le week-end prochain, on aura fait un très grand pas vers le maintien. Il faudra aussi voir quel comportement adopteront les Namurois, qui auront un rôle d’arbitre. Dommage d’avoir laissé filer ce point samedi. C’est finalement à l’image de notre saison et j’espère que nous ne nous en voudrons pas au moment de passer à la caisse !"