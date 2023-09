P2B: les favoris sont déjà fidèles au rendez-vous

Au Hall de l’Europe, Dottignies a commencé le championnat de la meilleure façon. Dans les chiffres seulement si on en croit le coach Damien Schiavone qui n’a pas été impressionné par ses ouailles: "C’était très mauvais. On était huit pour et on doit notre salut à Damien De Mullier, auteur d’un très gros match. Pour le reste, Flénu, avec ses jeunes qui courent partout, a réussi à faire mal et même à mener de 14 points en première période. On est progressivement remonté grâce à notre zone et à notre expérience. Il nous reste du boulot."

La Frat frappe fort d’entrée

En matière d’entrée réussie, la Fraternité a fait fort en allant s’imposer de 41 points à Fleurus. "Certes, ce n’est pas un adversaire qui jouera pour le titre mais cette équipe ira ennuyer du monde et gagner quelques rencontres. De notre côté, j’ai insisté sur ce qu’on m’a demandé d’apporter au groupe: du collectif, dit Jean-Claude Vanduynslager qui peut par contre s’inquiéter de n’avoir pu aligner que six joueurs. Avec les vacanciers et blessés, c’est compliqué mais, pour la suite, on est confiant. Mention spéciale à Duda Botembe qui explose et semble bien parti pour être la bonne surprise de la saison."

Dimanche, les deux dernières rencontres ont connu des verdicts cruels pour les battus: tout s’est joué dans les derniers instants ! Les promus de Kain C, qui accueillaient Wasmuel, espéraient réussir leurs débuts en P2 mais un triple de Kevin Rousseau sur l’ultime action offrait la victoire pour un point aux visiteurs. "C’est une déception, d’autant que l’on avait mené 26-13 avant de subir la défense en zone de Wasmuel, confiait le coach kainois Fawzi Spiridon qui aura tenté de remotiver ses troupes à la pause. On a su imposer plus de risque mais ce n’est que dans les cinq dernières minutes qu’on a retrouvé l’ouverture. Cette fin de match cruelle ne doit pas faire oublier le positif avec des jeunes nombreux qui m’ont montré de bonnes choses et notamment un très gros match d’Alistair Merlevede. C’est encourageant !"

Le derby pour Stambruges

Dans le derby entre Stambruges et Ellignies, ce sont les locaux qui ont émergé de deux points… Olivier Detrain était heureux d’avoir évité le piège tendu par les voisins: "On encaissait trop en début de match mais on est ressorti du vestiaire, plantant un 17-4 qui aurait dû nous mettre sur le velours. Ellignies est repassé en zone mais la fin de match nous sourit. Il était important de gagner mais on va resserrer certaines choses à l’entraînement en vue de Flénu."

Pour Thibaud Péridaens, ce premier revers n’est pas forcément une déception, le coach d’Ellignies retenant le positif: "On sort d’une bonne préparation avec une qualif en coupe. La sauce prend bien même si Louis Deglasse, malade, manquait. On a rivalisé face à un candidat au titre. La pièce tombe du mauvais côté mais c’est de bon augure."