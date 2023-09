Les ambitions estaimpuisiennes ont déjà rencontré leur 1er contretemps en s’inclinant face à une belle équipe. Maïga et Cheval sont venus s’additionner aux indisponibilités après celle de Charles. Cela avait le don de contrarier Guillaume Barbieux. "Nous savions qu’un déplacement à Ressaix un vendredi soir était piégeux. Nous scorons trop peu en seconde alors que nous menions. Face à une équipe bien renforcée, nous avons fini par craquer. Je suis dépité par ce début de saison car nous avions fait de belles choses en préparation mais on mange notre pain noir. Nous ne sommes pas suffisants dans nos rotations. Vendredi, seuls 2 joueurs excédaient les 22 ans et notre banc était fourni de joueurs issus de P3. Les absences perdureront au-delà du match face à Erquelinnes. Les trois prochains matchs demanderont un sans-faute pour ne pas être sous pression."

Kain B – Mont-sur-March. B 62-58 (AP)

Pour l’ouverture, l’ASTE Kain B affrontait un gros client. Mont-sur-Marchienne B, champion l’an passé, avait à cœur d’entamer cette saison du bon pied. Les Kainois se sont emparés de la victoire en prolongations au grand bonheur de leur nouveau coach, Émilien Carion. "Ce match est toujours resté indécis. Les deux équipes avaient un profil similaire avec de nomrbeux jeunes. On a raté beaucoup d’opportunités lors des lancers en première. Notre avantage aurait pu être plus important au repos. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice, surtout défensivement où nous avons été au point. L’envie était présente. En attaque, c’était plus laborieux. La rotation a eu l’effet escompté car les changements n’ont pas impacté le niveau."

JS Luttre – BC Blaton 54-78

Scores: 15-21, 27-42, 45-59, 54-78. Blaton: Deman 11, A. Demol 2, L. Demol 24, Soyez 0, Je. Wrzoskiewicz 8, Vanqueleef 15, Thiels 2, Wandolski 13, Ju. Wrzoskiewicz 3.

Les Iguanodons ont créé une petite sensation en ce début de championnat. Michaël Mention ne pouvait rêver meilleur démarrage. "Une victoire à plus de 20 points pour ce premier déplacement, nous n’en espérions pas tant ! Luttre a quand même participé aux play-off l’an passé. Nous avons fait une superbe fin de première où nous avons pris 15 points d’avance. Ils ont tenté de revenir dans le 3e quart mais nous avons tenu. Il fallait maitriser les rebonds défensifs pour repartir avec notre vitesse. Ils sont passés en zone mais nous avons eu de la réussite à 3 points. Cette victoire en déplacement est un bonus pour le maintien. Le match dans 3 semaines à Boussu sera intéressant car ça reste un déplacement délicat."

BSGU – JSE Enghien 70-59

Scores: 25-16, 34-26, 54-45, 70-59. E nghien: Lefevre 0, Mereau 2, Bourleau 3, Kikwaki 0, Samyn 17, Blondelle 5, Dalcq 1, Robyns 2, Godin 17, Boudry 7, Demarcq 5.

A peine arrivés en P1, les Enghiennois affrontaient un gros nom de la série. "Le BSGU est une équipe jeune, qui court et défend durement." Un manque de sang-froid serait aussi en cause dans l’infériorité de la JSE. "L’expérience que l’on est censé avoir n’a pas suffi. Nous sommes avertis pour 2 fautes volontaires et une technique totalement justifiées. Nous sommes passés au travers dès le départ avec 25 points dans le premier quart. Chaque fois que nous pouvions revenir, nous avons fait des choix individualistes. Les blessures et les absences n’excusent pas tout. Maintenant, il faut se remettre au boulot pour aller tous dans la même direction car si on continue comme ça, le début de championnat sera difficile."