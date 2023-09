N3A: de bons enseignements pour les clubs leuzois malgré la défaite

L’entraîneur leuzois est donc confiant pour la suite des événements. "Cette saison, on est là pour apprendre. Et on se rend bien compte déjà que l’on est actuellement un peu trop court, notamment au niveau du noyau. On va dès lors tenter de trouver quelques joueurs pour renforcer le groupe", conclut-il.

Les buts frasnois ont été inscrits par Paternotte, qui a signé un triplé, Lepez, l’auteur d’un doublé, Borremans, Ouchen, Berjemo, Kechout, Delvaux, Vandendooren et Borremans. Pour Leuze, ce sont Lamarque et Callewaert qui se sont chargés d’atténuer la sévérité du résultat.

Battu, le Bon Air a bradé son début de rencontre

BA Leuze –Fun Anderl. 2-4

Premier quart d’heure compliqué pour les Leuzois qui se font punir à trois reprises par une équipe visiteuse pas vraiment plus forte mais bien plus efficace en zone de conclusion. Malgré tout, les protégés du T2 Olivier Lefebvre, qui a revêtu, pour l’occasion, sa tenue de joueur, parviennent à relancer l’intérêt de la partie par Colla juste avant la pause. Bien plus entreprenants, les locaux réussissent à faire 2-3 à un quart d’heure du terme. Malheureusement, la fin de la rencontre ne leur sera pas bénéfique. "C’est dommage car à 2-3, on était proche de l’égalisation. À force de pousser, on s’est pris un contre. Sur l’ensemble, on méritait sans doute mieux. Un nul n’aurait pas été volé."

D’autant plus que son équipe était assez déforcée pour cette journée de reprise ! "On a eu des problèmes d’affiliation avec des joueurs qui n’étaient pas encore qualifiés pour ce premier match. Tout semblait pourtant en ordre mais on attend encore des nouvelles de l’Union belge afin de confirmer certains transferts. On n’a pas voulu prendre de risques et du coup, on s’est retrouvé avec peu de solutions sur le banc. J’ai d’ailleurs dû jouer une partie du match pour aider l’équipe. Quand tout sera en ordre, je pense qu’on pourra véritablement lancer la saison", conclut Olivier avec optimisme.