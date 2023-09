Belle entrée en matière pour les locaux qui ont tenu la dragée haute à un routinier de la nationale 2. Sur l’ensemble du match, les deux formations se sont tenues de près avec des moments forts de part et d’autre. Au repos, les hommes de Fred Duponcheele menaient au score sur un envoi de Nezlioui. À la reprise, Charleroi égalisait rapidement par Chaïbaï avant de prendre l’ascendant sur une formation locale qui s’avançait déforcée et qui commençait petit à petit à manquer de fraîcheur.

Le coup de poker du coach

Alors qu’on pensait que Brunehaut allait faire le gros dos jusqu’au bout pour conserver ce résultat positif, le coach local sortait sa baguette magique enfouie sous sa casquette et faisait monter au jeu son second gardien Charlo pour évoluer à cinq dans le jeu. Un choix risqué qui a failli réussir puisque les locaux se sont offert deux balles de match en fin de partie dont un envoi puissant repoussé par le montant carolo. Finalement, plus rien ne sera modifié dans ce premier duel intense. "Pour certains, c’était peut-être risqué de jouer le power-play au moment où l’équipe manquait un peu de fraîcheur mais c’était quitte ou double. Je suis un compétiteur et je joue toujours pour gagner. Ça aurait pu nous réussir en fin de match mais finalement, je suis content avec ce premier point pris dans cette nationale 2 qu’on est en train de découvrir. Ce n’était pas évident car l’équipe était assez déforcée avec notamment trois joueurs qui sont en train de purger leur suspension. L’objectif est de se maintenir au plus vite, tout en continuant à travailler ave c les jeunes."

À l’image d’un joueur comme Jules Vanassche, très en vue lors de cette rencontre inaugurale. "C’est un très jeune joueur investi dans le club qui donne tout sur le terrain. Il a ma confiance et me la rend bien. Mais ce n’est pas le seul à s’être illustré, tout le monde a joué avec un cœur énorme. En jouant avec une telle mentalité, on peut rivaliser avec n’importe qui", conclut-il en revissant sa casquette sur la tête.