N1: en appétit, la Squadra Mouscron dévore l'ogre anversois

Une fois n’est pas coutume, les joueurs de Nicolas Greco ont réussi leur entrée en matière face à l’un des ténors de la compétition. Remodelée de fond en comble, l’équipe de la Squadra a joué sans complexe dès le coup d’envoi en partageant les échanges avec Anvers, le prestigieux adversaire du soir. Au repos, le but de Morando avait répondu à l’ouverture du score anversoise. Et puis, il y a eu ce moment de folie à la reprise où ses joueurs ont pris leur envol au marquoir par Goual, Morando et Drihem à trois reprises. "Au début de la deuxième mi-temps, on a réussi à mener rapidement au score. Anvers a vite joué avec son gardien dans le jeu et on a profité des espaces pour aggraver la marque. Physiquement, on a réussi à prendre le dessus sur notre adversaire et ça, on le doit au travail de notre préparateur physique avec les garçons durant toute la préparation estivale. On a su les faire craquer en deuxième mi-temps. La clé de notre succès, c’est aussi d’avoir tourné sans arrêt avec nos dix joueurs de champ. En plus des chiffres, il y avait la manière en l’envie d’aller chercher ces trois premiers points."