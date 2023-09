Moen prend le bouillon durant la 1re mi-temps. Mal placés, trop mous dans les duels et toujours deuxièmes au ballon, les visiteurs sont sauvés par leurs poteaux. D’Haene ouvre le score. C’est un petit miracle que le score ne soit que de 1-0 à la pause. Après avoir changé de système, les Jaunes prennent la 2e période à leur compte et se créent deux occasions. Ils se font surprendre par un long ballon que Yavtali conclut. Djite fera 2-1 dans les derniers instants. "Prendre un point aurait été un hold-up", avouait G. Vandenbulcke.

Lauwe A – Dottignies 5-1

Un ténor face à des promus en P1 loin d’être prêts, cela donne une rencontre à sens unique. Les locaux ouvrent la marque à la 11e avant de passer Dottignies à la moulinette. À la 40e, le marquoir indique 4-0. Keita sauve l’honneur et Vansteenkiste fait encore 5-1 sur péno. "Je craignais ce scénario, avouait P. De Vreese. J’ai aligné des joueurs qui sont chez nous depuis une ou deux semaines. Il n’y a pas de cohésion et cela ne pardonne pas face à une machine comme Lauwe. Cette défaite ne m’alarme pas. Ce n’est pas contre ce genre d’écurie que nous devrons prendre des points pour nous sauver."

Moorsele A – Jespo Comines 2-4

Craintifs pour leur première en P2, les visiteurs sont punis par un autogoal de Tchagam. Sarrazyn égalise avant que le même Tchagam ne signe son second autogoal de la partie juste avant la pause ! Après quelques repositionnements, les visiteurs entament la seconde période pied au plancher et D’Angelo remet les deux équipes à égalité dès la 47e. Cinq minutes plus tard, Thiery fait 2-3, avant que D’Angelo ne scelle le score à l’heure. "Heestert n’était pas meilleur que nous, il était donc dommage d’être menés de la sorte à la mi-temps, déclare M. Dejonckheere. Malgré nos errements en début de match, cette victoire est méritée. À voir si nous saurons rééditer pareille performance face à Moorslede, notre bête noire."

Merkem – Ploegsteert 4-2

Après un quart d’heure, les locaux plantent deux buts en 120 secondes via Lefief et Devloo. Deswarte fait 2-1. En 2e, les Ploegsteertois seront punis par ce diable de Devloo sur pénalty à la 54e puis à l’heure. Derdour atténue le score.

Houthem – Hollebeke 3-2

Dominants, les locaux se font surprendre sur coup-franc par Van Brabandt. Colnot remet les compteurs à zéro à la 40e, avant qu’une floche du portier local ne redonne l’avantage aux visiteurs. Dès la reprise, Houthem met la pression et Goncalves fait mouche par deux fois (57e e et 61e). Les locaux oublient de tuer le suspense, mais sans conséquence. "Démarrer le championnat par une victoire, cela nous change de la saison passée, rigolait T. Magry. Je suis heureux du résultat et de la manière."