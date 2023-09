D3A ACFF: Belœil sur la piste de Wissam Ben Yedder !

Ce qu’il a vu durant les deux premiers matches, mercredi à Schaerbeek et ce dimanche face à Monceau, l’incite à l’optimisme. "J’ai toujours dit que notre championnat débuterait réellement contre Monceau, souligne-t-il. Néanmoins, au Crossing, ce qui m’a plu, c’est de voir que l’adversaire ne nous avait pas mis beaucoup en difficultés pendant la première période. Après, on prend ce bête but à la 44e. Je reste persuadé que si nous ne prenons pas ce goal, le Crossing aurait été obligé de pousser de plus en plus et avec la vitesse que nous avons devant, on aurait pu lui faire mal. Notre prestation n’a pas été catastrophique, loin de là. Après le 2-1, c’est vrai, le match était plié. Nous commencions à être fatigués et le moral en a pris un coup. Mais nous n’étions pas trois niveaux en dessous du Crossing."

Dimanche, pour la première à domicile contre Monceau, Belœil voulait débloquer son compteur. Mission accomplie même si un petit goût de trop peu reste en bouche. "Si, avant ce match, on m’avait dit qu’on prendrait un point, j’aurais signé, poursuit Martial Flammia. Monceau est une équipe fort joueuse avec beaucoup de qualités et aura son mot à dire dans cette série. Je m’attendais à ce que ce soit très compliqué pour nous. Après le match, si une équipe devait l’emporter, c’était selon moi la nôtre. J’aurais évidemment préféré prendre les trois points, mais bon…"

"Un effectif pour tenir la route"

Le président, après ces deux rencontres et ce premier point engrangé, ne tire pas de plans sur la comète mais nous fait part de son constat. "On a un effectif capable de tenir la route dans cette D3. N’oublions pas que Jules Flamant est blessé. Il va nous apporter un plus quand il reviendra. Et nous avons fait un arrière central en fin de mercato."

À Jodoigne, les Belœillois vont tenter de faire fructifier leur capital. "On doit revenir avec quelque chose. Et si c’est une victoire, tant mieux, indique Martial. Après, il y aura Tamines, une équipe qui se cherche également. Il va nous falloir, je pense, quatre semaines pour être vraiment prêts. Si nous parvenons déjà à engranger des unités chaque week-end d’ici là, ce sera alors très bien."