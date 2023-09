D3A ACFF: au Pays Vert, on prend ses responsabilités

Par la force des choses…

Au travers cette anecdote, on sent qu’il y a encore plus de rigueur que celle qu’avait pu instaurer Jimmy Hempte puis David Bourlard par le passé ! Ça se ressent hors du terrain mais aussi dessus. Que le Pays Vert n’ait encaissé qu’un but après deux journées n’est pas du tout un hasard. Il s’agit là d’une marque de fabrique du duo de coaches mis en place à l’intersaison pour remplacer David Bourlard, parti à Charleroi, et Bastien Letellier, qui a rejoint Tournai. "Et encore, je n’ai pas aimé ce goal pris lors du premier match à Saint-Symphorien, grimace Pascal Verriest qui avait revu partiellement sa copie entre le déplacement en terrain montois conclu par un partage et la venue de Tamines. Par choix mais aussi par la force des choses. Logan Charlo nous a appelés le matin même du match de ce dimanche pour signaler qu’il avait été malade durant la nuit. Notre gardien a été honnête, préférant s’abstenir de venir jouer. On a toute confiance en Guillaume Biévez qui l’a très bien remplacé, faisant le nécessaire sur ce qu’il a eu comme travail. Loriano Valenti est sorti du premier match avec une double fracture au pied. Il sera absent près de deux mois. Mais là également, on sait qu’un Chris Nzuzi répond toujours présent. Il a livré un bon match pour sa première titularisation."

Par choix également !

Pour Melvin Bonnier, relégué sur le banc, et Tom Dekampener, renvoyé dans la tribune, c’était bien plus un choix tactique ! "Joachim Dubois revenait de suspension et je dois dire qu’à Hoogstraten, en Coupe de Belgique, il avait été très bon dans le poste de défenseur central à côté de Thomas Druart. Je voulais remettre cette charnière en place même si je n’ai rien à reprocher à Melvin Bonnier qui, à Hoogstraten, avait superbement presté à gauche. Mais il y a des options à prendre ! Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités sur le terrain ; nous, entraîneurs, nous devons le faire en dehors ! C’est comme pour Tom qui a la mentalité adéquate, qui bosse dur à l’entraînement, qui ne râle jamais sur son cas et qui a été désigné seizième homme. Mais cette fois-ci, on voulait titulariser Jason Vandeville sur le flanc et avoir aussi un Cameron Bamenga, complètement rétabli, comme solution sur le banc. Celui-ci était lui-même le joueur qui avait sauté de la liste face à Saint-Symphorien. Ce prochain dimanche, à Monceau, ce sera peut-être au tour d’un autre. Enfin, remis sur pied après un souci au genou, on ne pouvait pas se passer de Brice Révercez. Avoir un tel atout sur le banc, ce n’est pas du tout négligeable !" Victor Dupont est celui qui en a fait les frais, sautant ainsi de la sélection !

Ces choix ont été judicieux et ne pouvaient se discuter au regard de la victoire acquise sur le score de 2-0 et de l’influence qu’ont eue les joueurs lancés ou relancés. Brassard de capitaine autour du bras, Dubois a dirigé à merveille sa défense, bien aidé par Druart. Bamenga a mis le second but cinq minutes après sa montée au jeu. Révercez a apporté sa présence athlétique dès son entrée au repos suite à la gêne aux ischios de Vallera. Vandeville a été actif sur son flanc et aura été l’un des acteurs du principal fait de match, l’exclusion après douze secondes de Samuel Campitelli.

"On n’était pas dedans"

Une semelle dangereuse bien qu’involontaire de la part du défenseur taminois dans le dos de l’ailier athois qui a clairement orienté le reste de la partie. Bien amoché avec les traces de crampons au niveau des omoplates, Jason Vandeville, un habitué des coups reçus de par son jeu tout en provocation – dans le bon sens du terme ! –, acceptait volontiers les excuses et les explications de son malheureux adversaire. "Je me doute qu’il ne l’a pas fait exprès. Le cuir venait du côté où le soleil brillait, je l’ai sans doute surpris en surgissant dans son dos alors qu’il pensait être seul pour jouer le long ballon. Il n’empêche, ça me fait bien mal", souriait malgré tout le joueur du Pays Vert qui aura presté les 90 minutes, tenant à rester sur la pelouse.

Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, cette rapide rouge n’a pas immédiatement facilité le travail des Athois. "C’est toujours comme ça: une équipe qui est réduite à dix se donne deux fois plus ! Et comme nous, on se donne alors deux fois moins, ça donne cette première période où on n’était pas dedans, notait Adrien Vallera. Avec ses joueurs fort techniques, Tamines nous a fait mal même si on lui a facilité la tâche en n’étant pas assez agressif. Le goal marqué par Yorick Fosso en fin de mi-temps a toutefois tout changé. On avait alors fait le plus dur." Pour une victoire synonyme de 4 sur 6 et de quatrième place !