D2 ACFF: à Tournai, on sait qu'il faudra "absolument élever le niveau"

Par rapport au match inaugural face à Rochefort, on a vu des Tournaisiens désirant aller vers l’avant, avec une volonté qui ne peut se contester. Par contre, ça reste difficile offensivement avec peu d’occasions créées. La petite erreur qui tue est elle aussi présente puisque sans le regard tueur de Gianquinto qui a réussi à foudroyer Millet sur le penalty alors qu’il avait réussi le doublé face à Verlaine, les hommes de Luigi Nasca seraient toujours à zéro. Ça, c’est pour notre ressenti ! Quand vous écoutez les propos de Yohan, vous comprenez pourquoi il a réalisé une carrière si exemplaire: "Franchement, on a un point mais on en a en fait perdu deux ici. On doit faire beaucoup mieux. Quasiment aucun joueur n’était à son niveau, moi le premier. Le principal, c’est qu’on n’a ni perdu ni pris de but. Mais il faut quand même se dire qu’on n’en a pas encore inscrit un seul face à des adversaires de notre niveau. On avait déjà connu ce problème en début de saison passée avec de la difficulté à se créer des occasions. Il y avait de la fatigue parce qu’on a joué mercredi mais ça n’explique pas tout."

Et Yohan de poursuivre: "Défensivement, le bloc est en place, c’est positif, mais plus haut, on tergiverse trop dans certaines situations. Les centres peuvent venir plus vite, ce qui permettrait d’amener plus le danger. On doit encore progresser pour vivre une saison tranquille !"

Luigi Nasca va dans le même sens: "Quand vous construisez votre maison, vous commencez par les fondations, quoi de plus normal. C’est ce que nous sommes en train de réaliser."

Justement, sur le front de l’attaque, les travaux sont encore en cours: Destrain a entamé la partie en essayant de donner le maximum avant d’être remplacé par Amury ; Mohamed Sylla a tout joué, a couru tant et plus sans se ménager de possibilités: "On savait que Jette procédait par de longs ballons ce qui vous oblige à courir beaucoup, surtout en première période. Le système dans lequel on joue me demande beaucoup d’efforts, je vais une nouvelle fois bien dormir !" Même s’il vient de P1, Momo s’adapte rapidement: "Les jambes sont lourdes après une préparation solide et les premiers matches ! Mais j’applique au mieux pour rendre au coach la confiance qu’il m’accorde." L’attaquant tournaisien sait aussi que quand les occasions se présenteront, il ne faudra pas les galvauder: "On s’est créé une ou deux possibilités mais rien de très concret. Malgré le penalty concédé, je trouve que le 0-0 est le reflet de la logique. Il va falloir essayer d’être plus productifs."