Avec le recul, plutôt un bon point pris par la Real

Deux matchs en trois jours

Après le but de Garcia Dominguez, les visités ont effectivement profité d’attaquer vers leurs supporters pour mettre la pression qu’il fallait sur les Camomilles. "On n’a plus réussi à mettre le pied sur le ballon. Ils ont su utiliser leurs armes pour mettre la pression. On n’a pas vraiment su réagir. On a manqué un peu de maturité. Mais tout le mérite en revient à Rebecq. Finalement, c’était un peu le même scénario que contre Warnant. Sauf que là, on avait su bien attendre notre opposant avant de piquer en contres. Notre tort aura été de ne pas plier la rencontre en inscrivant le troisième. On aurait pu faire le plein. Mais avec un 4 sur 6, on connaît un superbe départ".

La suite, ce sera la réception de Mons mercredi en huit avant un déplacement à Rochefort le samedi. "Ce n’est pas idéal d’enchaîner deux telles affiches en trois jours. Mais le calendrier est comme tel. Au départ, on pensait prendre un amical ce week-end. Mais finalement, on a décidé de laisser un week-end aux joueurs pour passer du temps en famille ou entre amis. On a débuté la préparation assez tôt. Les gars ont fait du bon boulot pendant cette dernière et ont réalisé une belle entame de compétition. On peut leur accorder ce petit plaisir".