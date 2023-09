ACRHO: le beau retour gagnant de Marc-Henri Vandenberghe

Le plus rapide a été le Hollinois Marc-Henri Vandenberghe, du Coach Running, qui est rentré après 29.55 d’efforts soit une moyenne au kilomètre de 3.15. Après des succès en 2019 à la Rumoise (3.21) et Gaurain (3.23), Marc-Henri signait là, un troisième succès sur les routes de l’ACRHO, ce samedi à Templeuve. Il a précédé Bastien Meurisse, 30.37, et Lucien Mine, 31.48. Charles Fichelle, premier de la catégorie des espoirs, aura pris la quatrième place en 32.29 (3.31), en précédant Sébastien Deweer, arrivé cinquième en 32.41. Le deuxième espoir, Justin Vanhersecke, a bien tourné, à du 33.09 pour décrocher la sixième place à un tempo de 3.36.

On trouve ensuite, à la septième place, la première dame, Cécile Wanders du Running Safe, qui a réalisé une superbe performance: 33.30, soit une moyenne de 3.38 au km. Jean Debonnet, de la Rusta, suit en huitième position en 33.32, suivi du "Tournaisien de Bastia" Franky Hernould, 33.32. Et Grégory Billet, dixième et premier "jeune" V2, en 33.49 (3.40). Le trio des espoirs est encore composé de Nolan Foubert, 15e classé en 34.52. David Falce, vétéran 2, 18e en 35.17, a été précédé pour la victoire dans la catégorie par Greg Billet, alors qu’Axel Berton, 25e, est le troisième en V2, en 36.51. Classé 27e, Mathieu Deronne a aussi tenu les quatre minutes au kilomètre. Jean-Marie Vandenheede, premier V3, termine 48e avec 39.30 au compteur, soit une moyenne de 4.14 au kilo. Philippe Balcaen, rentré 69e en 41.30, prècède Patrick Soldai, rentré une seconde plus tard. Chez les V4, l’Hérinnois Michel Decock se classe 124e tandis que chez les dames, Marie-Jo Collie est 125e dans un chrono de 48 minutes et 26 secondes.