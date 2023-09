Un premier point et quelques regrets du côté de la RUS Belœil

Certains y verront le verre à moitié vide, d’autres plutôt celui à moitié plein. Quoi qu’il en soit, Belœil a décroché son premier point en D3 ce dimanche face à Monceau. Psychologiquement, cette unité pourrait faire du bien au promu dans le cadre de l’opération maintien.

Jérémy Descarpentries avait décidé de titulariser Okombi entre les perches tandis que Zimine était 16e homme.

Dès la 3e minute, une percée de Debenest était contrée par la défense visiteuse. Sur le corner, Ryelandt reprenait au-dessus.

Monceau paraissait prendre le match à son compte et se montrait dangereux sur phases arrêtées notamment. À la 10e, Okombi devait s’employer pour repousser un coup-franc rentrant. Trois minutes plus tard, sur centre de Pina, Fernémont avait la balle du 0-1 mais loupait le cadre de peu. À la 26e, le gardien de Belœil détournait un coup-franc de Fernémont.

Du côté des visités, Hassaini armait une frappe sans danger à la 28e. Trois minutes plus tard, le même Hassaini profitait d’une erreur dans la défense de Monceau pour faire un grand pont sur son défenseur. Seul face à Lazitch, le petit format beloeillois plaçait malheureusement au-dessus. Belœil venait de rater sa plus grosse occasion du match.

Trop de nervosité

Cette première période valait aussi par de nombreuses invectives entre joueurs. M. Keljmendi dégainait les cartons jaunes, dont un à l’adresse de Michel Dufour, le coach moncellois. Gassama restait pour sa part un moment au sol après avoir reçu le coude de Traore sur le crâne.

Le climat était un peu électrique mais la deuxième mi-temps allait être plus calme. À la 55e, Bouterbiat tentait un tir pour Monceau. Les occasions étaient rares et à la 65e, après un centre de Gassama, Debenest ne parvenait pas à redresser le ballon pour frapper au but. Deux minutes après, le tir d’Hassaini ne faisait pas mouche.

Au fil du match, Belœil semblait prendre l’ascendant, gagnait des mètres et faisait tourner le ballon sans toutefois parvenir à inquiéter Lazitch. La tentative de Flammia à la 84e n’allait rien changer au score.

La RUS n’a pas pris les trois points mais a en tout cas montré qu’elle pouvait tenir la route dans cette série. À confirmer dans les prochaines semaines.