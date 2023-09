Un point qu'il faut presque chérir pour Tournai...

Luigi Nasca aligne la même équipe que celle de mercredi avec un double objectif: "Revenir sans blessés et surtout pas les mains vides". Mission accomplie mais il s’en est fallu de très peu. Sept minutes exactement, celles qu’il restait à disputer puisque dans un match très fermé et pauvre en occasions, Fotso jouait bien le coup dans la surface de réparation face à Diakhaby, l’arbitre n’avait d’autre solution que de siffler penalty et de jaunir le défenseur. Millet s’avançait mais expédiait son tir dans les nuages ! "Ouf ! Je suis soulagé parce que si on avait perdu, je m’en serais voulu. C’est ça la D2, la moindre erreur se paie cash. Franchement, il n’y avait pas grand-chose sur mon intervention mais mon adversaire l’a joué finement", soulignait le défenseur central des Sang et or.

Jette essaie de prendre la direction des opérations en profitant de la vitesse de Fotso sur le flanc gauche. S’il glisse avant de tirer à la 18e, son centre en direction de Millet s’achève par un envoi à côté. Ça a le mérite d’exister comme on dit même si le danger est quasiment inexistant. Un solo de Lusevi sur l’autre flanc oblige Gianquinto à se jeter dans ses pieds. Côté tournaisien, on réclame un penalty pour un hands sur un centre de Sylla alors que la tête de Henry n’inquiète nullement le gardien local.

Strobbe envoie cavaler Sylla en profondeur dès le retour des vestiaires mais le ballon file à côté. Prémices d’un second acte plus fertile en occasions ? Que nenni quand on voit Gianquinto se coucher pour la forme sur un centre de Fotso puis sur un autre de De Oliveira.

Tournai se signale par un envoi contré de Strobbe alors que la reprise de Destrain trouve les nuages.

Finalement, la seule intervention sérieuse du gardien Sang et or intervient à trois minutes du terme sur un essai d’El Gratchi: "On doit rester discipliné, les gars !", hurle l’entraîneur tournaisien qui a peur de perdre l’acquis dans les derniers instants de la partie. Ses ouailles réussiront à résister jusqu’au bout même si la charge était des plus faibles…