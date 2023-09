St Jean – Rumes 3-4

Après avoir offert le premier but à Hoel, les locaux renversent la vapeur par Comblez et Renard avant d’être rejoints juste avant la pause par Henry. À la reprise, Rumes prend le large jusqu’à 2-4 par le même Henry (2) et G. Ogé. À cinq minutes du terme, Cuignet relance les locaux. À l’avenir, St Jean devra éviter d’offrir tant de cadeaux à ses invités.

Montkainoise B – Ere B 3-2

Sur la première véritable occasion, les locaux trouvent l’ouverture par Warlop. À la demi-heure, Lasalle double la mise sur penalty. Warlop accentue l’avance. À la reprise, les locaux reculent ce qui permet à Ere de réduire l’écart par De Cat et Watillon. Ere pousse mais se heurte à une défense locale qui tient.

Taintignies B – Brunehaut 1-5

Quelques secondes suffisent à Abaz pour ouvrir la marque. Après ce début en fanfare, les visités encaissent trois buts en un quart d’heure signés Bilouez (2) et Rapaille. C’est 1-4 par Dingenen à la demi-heure. En seconde armure, T. Verdy a l’occasion de relancer son équipe à deux reprises mais c’est sur un autobut que se clôture la rencontre.

Bléharies B – Hérinnes A 2-11

Nouvelle lourde défaite locale. Les buteurs hérinnois sont: Kouroghli (2), Detrait (2), Marc (2), Stien, Vaillant, Delgacem, Chouia et Terneus. Pour les locaux, la défaite a été atténuée par Dorchy et Dedeurwaerder.

Néchin B – US Mouscronnoise 2-2

Les locaux peuvent à nouveau compter sur un effectif compétitif. Mais les visiteurs sonnent la charge et trouvent l’ouverture à la demi-heure par A. Abukwaik. Peu après l’heure, T. Abukwaik double la mise. Néchin trouve la récompense de ses efforts par Wallez sur penalty. À un quart d’heure du terme, Hempte permet aux locaux de rétablir la parité. Néchin insiste mais se heurte à un gardien visiteur en état de grâce qui conserve.

Herseaux B – Havinnes A 2-0

Les visiteurs contiennent bien les premiers assauts et s’offrent quelques possibilités notamment sur un coup franc de Salmon sur la latte. À l’heure, Lecocq ajuste mal le gardien local. À un quart d’heure du terme, E. Voiturier centre pour Parent qui n’a plus qu’à conclure. Il sera encore à la réception d’une action similaire à la première pour doubler l’avance locale. Havinnes méritait mieux pour l’ensemble de sa prestation.

Risq.-Tt B – Templeuve B 1-2 (arr)

Alors que Templeuve menait au score à l’heure, un joueur local s’est blessé gravement à la cheville, ce qui a occasionné l’interruption du match pour permettre l’intervention du SMUR. Après cette longue coupure, le match n’a pas repris. Le résultat sera-t-il acté ou pas ?

Provinciale 4B

Hérinnes B – Thumaide 0-4

Au quart d’heure, Cossement déflore la marque. Par Moulin et Kubecki, Hérinnes a la possibilité d’égaliser avant la pause mais la loupe. Peu avant l’heure, une erreur est exploitée par Renard. Cossement aggrave la marque et c’est sur un dernier envoi de Masson que se clôture la rencontre. Logique mais forcé dans les chiffres.

Havinnes B – Vaudignies B 3-1

Face à une équipe qui a récupéré l’ensemble de son effectif, les locaux ont du mal. Malgré tout, Paredes parvient à donner l’avancer à la demi-heure. À la reprise, Doignon se crée plusieurs possibilités. À la 70e, Vaudignies égalise par Massy sur penalty. La fin de match tourne à l’avantage des locaux qui réussissent grâce aux deux derniers buts inscrits par Delcourt et Doignon.

Ellezelles B – Wodecq 4-7

Quatre corners conclus par Abara, André, Dubrule et Gettemans dans le premier quart d’heure permettent au marquoir de s’enflammer (2-2). À la demi-heure, A. Decroie permet à son équipe de rentrer au vestiaire en menant au score. Dans ce match fou, le score de 4-4 est atteint à un quart d’heure de la fin avec des réalisations de Choupaud, Meys et Gettemans. Les Wodecquois vont émerger définitivement grâce à Ndatchoua et au doublé de Decroie.

Bruyelle – Flobecq 7-1

Balade de santé pour les locaux. Motte, Renard L., Motte et Fourmy par deux fois et Renard font grimper le marquoir. Pot sauvera l’honneur à 6-1. Flobecq doit se reprendre.

Quiévrain B – Velaines B 0-4

De l’aveu de Mickaël Debailleur, ce n’était pas fameux. "On est tombé sur une équipe qui s’est bien battue. On marque vite (sur lob de Mezani) mais on ne plie pas la rencontre. On a encore trop loupé". Heureusement, Mezani encore lui, Delforge et Vander Herrewegen fixeront le score. "On effectue un bon début. Même si on aurait dû signer un neuf sur neuf ".

Barry – Molenbaix B 0-0

Les deux coachs s’accordent pour dire qu’il n’aura manqué que les buts. "C’est peut-être le plus beau match que j’ai vu depuis que je suis en P4, avoue Cyril Darras. Il y a eu du jeu, de l’intensité, des occasions. Molenbaix en a eu une très belle (par Martinage) mais mon gardien la sort bien du pied. C’est un nul mérité ". Même son de cloche chez Fred Agboton. "On a amené plus de danger. Mais j’ai été agréablement surpris par le beau jeu de Barry. C’est un score logique". Notons que les locaux sont passés proches du hold-up. Mais l’une de leurs frappes a rebondi à deux reprises sur la latte.

Provinciale 4C

Vaudignies A – Quiévrain A 3-1

De Waele parvient à ouvrir la marque d’un joli envoi enroulé juste avant la pause. À la reprise, Minardo égalise. L’espoir visiteur est de courte durée puisque Betolutti redonne l’avance à ses couleurs. Minon fixe les chiffres à cinq minutes du terme.

Meslin B – Elouges 2-2

A. Liétard étant parti en semaine, c’est le duo Baron-Duwelz qui reprend les locaux. "Après une semaine difficile, on est heureux de la belle réaction du groupe. On a eu une entame difficile et un adversaire nous met une superbe frappe en lucarne. Derrière, on réagit bien en marquant deux fois. A dix des deux côtés, on a tenté de tenir. On plie sur le dernier corner à la 96e. C’est dommage. Mais le noyau nous a prouvé qu’il en voulait et a confirmé son bon entraînement de jeudi. Notre championnat commence vraiment maintenant". Lefebvre et Dupret sont les buteurs pour la JS.

Pommeroeul B – Soignies 1-6

Un match à oublier pour Pommeroeul. Si Bostjancic ouvrait le score, les locaux ont totalement craqué en seconde armure.

Casteau – Belœil B 1-1

Après deux défaites en ouverture de championnat, Beloeil s’est bien repris. Il arrache son premier point de la saison. Delepine avait fait le plus dur en ouvrant le score. Mais Casteau égalisera sur penalty. Notons que les deux équipes ont terminé à dix.

Lens – Wiers B 0-4

Wiers a dû faire preuve de patience pour effectuer la différence. "On loupe dix-douze occasions en première mi-temps, regrette Frank Castelain. Heureusement, Ismaël marque de la tête dès la sortie des vestiaires. Il doublera la mise un peu plus tard. A 0-2, j’ai apporté quelques changements. Ils ont été payants parce qu’Hannecart et Khriss (sur penalty) ont marqué. On signe un joli sept sur neuf. Mais on pourra quand même regretté les deux points perdus à Quiévrain. C’était une belle opposition. Mais on devait s’imposer contre elle. Même si on est heureux de notre bon départ, on ne se monte pas la tête. On est conscient que le calendrier était à notre avantage en ce début de saison. Les prochaines semaines nous permettront de confirmer si on est à notre place. L’objectif est en tout cas de faire aussi bien que l’an passé. Donc d’arracher au moins le tour final".