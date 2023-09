Scores: 11-11, 30-23, 52-43, 75-60. Kain: Delannoy 0+6+2+0, Salmon 5+5+5+4, Corbanie 0, Voiturier 0+0+3+3, Bachelard A 0+2+4+2, Berthe 5+3+0+4, Rosemberg 0, Bachelard B 0+0+4+2, Delaere 1+0+0+0, Bachelard M 0+0+0+4, Jegou 0+3+4+4. Loyers: Casamento 0, Swolfs 0+0+2+2, Jaumotte 0+2+9+0, Ghenne 0+0+3+4, Bierman 0, Chaufouraux 0+6+2+2, Jaume 2+0+0+0, Gailly 0, Waterval 6+4+4+5, Badoux 2+0+0+4.

Après une préparation qui fut loin d’être idéale suite aux blessures et absences qui ont empêché le groupe de se réunir au complet, Mathieu Bocquet attendait beaucoup de cette entrée en championnat. Si le groupe kainois ne s’enflamme pas d’entrée, le deuxième quart permet de voir beaucoup de beaux mouvements et une domination technique et tactique. Loyers ne baisse jamais les bras mais dès que Kain hausse son niveau, les visiteurs se montrent incapables de revenir dans la partie. Défensivement, les locaux parviennent à contrer de nombreux mouvements et à bien exploiter les contres. Au final, c’est un succès logique et mérité qui récompense un groupe qui avait besoin de se rassurer comme l’explique Émile Salmon: "Après le faible bilan en coupe, on avait peur de cette reprise mais tout le monde a tiré dans le même sens, on a su imposer notre rythme et compter sur le renfort des jeunes, euphoriques après leur succès en P1."

Alexeï Berthe a apprécié le public kainois

Serein avant l’entame du match, le coach Mathieu Bocquet était aussi ravi de constater la montée en puissance de son groupe: "C’est très encourageant. Ce bel état d’esprit fait plaisir à voir et même s’il reste des détails à améliorer, nous sommes sur le bon chemin. La clé du match était le rythme qu’il fallait imposer contre une équipe de Loyers qui comptait, comme nous, quelques absents. On croise les doigts pour voir Vandam revenir dès la semaine prochaine en attendant les retours de Legrand et Rausin en novembre."

Autre satisfaction, la belle intégration d’Alexeï Berthe qui semble bien armé pour devenir un pion important du collectif kainois: "Je retiens avant tout la victoire et la manière dont nous avons joué. Cette Régionale est relevée et me rappelle ce que j’ai connu en France. C’est même peut-être plus fort au niveau de l’intensité. Quoi qu’il en soit, pour mon retour à Kain, c’était une joie de jouer devant un tel public."

Une confirmation est attendue dans une semaine à Jupille.