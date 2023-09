Velaines A – Risq.-Tt A 3-2

Les visiteurs dominent. Ils sont récompensés dès la 4e avec un but de Dubrulle. À la 20e, suite à une très belle action, bien construite, Vinquier double la mise d’un tir croisé. La latte vient au secours des locaux qui n’en mènent pas large. Après la pause, Defresne monte au jeu et apporte sa contribution. Bourichon fait 1-2 à la 50e. Hennebo, le gardien local, doit alors intervenir, ce qu’il fait de belle manière. Bourichon égalise à la 63e. Le but de la victoire sera inscrit par Defresne à la 70e, alors qu’il faut de nouveau un gros arrêt de Hennebo en fin de rencontre. Cette victoire est dédiée à Yves Dumonchaux, décédé la semaine dernière.

Estaimbourg B – Montkain. A 0-5

Une équipe visiteuse bien plus forte que son hôte qui doit, en plus, faire face à quelques défections. Cette domination va se traduire par des buts de Rawagh (3) et Lefebvre lors de la première. Les locaux jouent mieux après la pause mais doivent s’incliner sur un nouveau but de Rawagh en fin de rencontre.

Péruwelz B – Pays Vert B 0-1

À la 26e, Eckhaut ouvre la marque alors que se déroulait une action en faveur des locaux pris en contre. Akherraz croise trop à la demi-heure. En seconde période, Eckhaut se crée une belle opportunité avant de se muer en sauveur de son équipe en étant replié sur sa ligne afin de contrer un envoi de Fostroy.

Rongy – Biévène 2-2

Dubois et Martinache ont les premières opportunités, le gardien adverse s’interposant sur les envois. Au quart d’heure, en contre, Baele fait 0-1. Picoux égalise à la 27e et Maertens, dans la foulée, fait 2-1. Dubois rate le 3-1 dès le retour des vestiaires. À la 84e, une faute anodine est sanctionnée d’un coup franc. Giambusso sert Van Loo pour l’égalisation.

Béclers – RUS Tournai 2-0

Une kyrielle d’occasions pour Béclers qui galvaude par Deparis, Pinaton et Chotin, notamment. Verhoestraete intervient bien sur un envoi de Smaili à la 9e. Dans la minute, Saucez sert Deparis qui lui remet le cuir pour l’ouverture du score. À la 38e, Thonnard provoque une faute de main dans la surface adverse. K. Chotin fait 2-0. Pinaton et Deparis vont se heurter au gardien visiteur, Delbecq, auteur d’une prestation de haute volée.

FC Tournai B – FC Luingne B 1-2

Les locaux débutent très mal. À la 12e, Dupont subtilise le cuir à un défenseur et s’en va faire 0-1. À la 17e, ce même Dupont est arrêté fautivement dans la surface et se fait justice. Lechantre, un joueur local, doit être emmené en ambulance avant la pause, on craint une blessure assez grave. À la 32e, Zanzan isole Laouadi qui fait 1-2. Dupont touchera le poteau et un envoi de Tournai viendra percuter la latte.

Thumaide A – Taintignies A 2-4

Maertens ouvre la maque dès la minute initiale. Un envoi de Leroy échoue sur le gardien à la 5e. Dans la minute, les visiteurs égalisent sur un autobut. Dans les arrêts de jeu, un penalty est accordé à Taintignies. Comblé le convertit. Aux 52e et 55e, Menet y va de deux réalisations (1-4). À la 70e, Altruy trouve la lucarne d’une frappe enroulée. En dépit de la défaite, on tient à souligner le beau sursaut enregistré, dans la manière.

Escanaffles – Bléharies A 2-4

Une rencontre engagée et qui verra un arbitre tatillon siffler quatre coups de réparation alors que les fautes ne semblaient pas évidentes. À la 20e, Marghem fait 0-1 suite à une sortie trop engagée du gardien local. Une main dans le rectangle permet à Djeffal d’égaliser. A la 43e, une nouvelle faute de main est mise à profit par Marghem pour faire 1-2. Les locaux ratent ensuite la conversion d’un nouveau coup de réparation. Duhaut fait 1-3 à l’heure. Escanaffles tire à deux reprises sur la latte par Hempte et Maertens. À la 86e, Evrard fait 1-4. À la 88e, Dormont isole Thulier qui clôture le score à 2-4.

Provinciale 3B

JS Honnelloise – Pommer. A 6-1

C’était la journée des cadeaux chez les visiteurs qui ont rendu une copie indigne de la P3. Il va falloir se reprendre en main. Même si on en est aux débuts de la compétition, le niveau doit s’élever si on ne veut pas connaître des moments difficiles. C’était 3-1 à la mi-temps, le but visiteur étant inscrit par Manno qui a dû s’y reprendre à deux fois.

Baudour – Chièvres 2-1

Baudour en voulait plus que son hôte et va prendre les devants par Contrero dès la 8e. Delavallée devra par la suite être emmené en ambulance pour une blessure aux cervicales. Sans être anodine, celle-ci se révélera moins grave que crainte. Sur leur seule action bien construite au sol, à un quart d’heure du terme, les Aviateurs vont égaliser par Duhaut. Cependant, à la 82e, Decot va faire pencher la balance du côté local.

Tertre-Haut. B – Isières B 1-2

À la 4e, suite à une perte de balle, les locaux ouvrent la marque. Isières domine mais ne parvient pas à se rapprocher. À la demi-heure, Lancelle monte au jeu en remplacement de Marquebreucq Il égalisera sur corner à la 43e. À la pause, Noullet remplace Motte. Ce changement sera payant puisqu’il marque le but de la victoire. Au plus fort de la poussée locale, Ockerman aura encore une toute belle occasion en faveur des visiteurs.

Cuesmes – Meslin GM A 2-2

Dès la minute initiale, sur une récupération haute, Delneste est lancé en profondeur et s’en va déflorer la marque. À la 12e, sur le second contre de Delneste, ce dernier sert Bertolutti qui double la mise. Duhoux a l’opportunité du 0-3 mais se loupe. Meslin recule en seconde et, via deux actions similaires, Leemans et Millien vont permettre l’égalisation. C’est tout de même un très bon point chez un des candidats déclarés au titre.

Provinciale 3C

Enghien B – Jumet B 3-4

Kaddouri ouvre très vite la marque, on joue depuis deux minutes. Coudoux lui répond et égalise à la 6e. Ophals rate le 2-1 de justesse et Kaddouri remet son équipe aux commandes. Fernandez fait 1-3 à la 40e. Thiry réussit le 1-4 juste après la pause. Coudoux remet de l’espoir en ses rangs à la 54e (2-4) et c’est Borremans qui fait 3-4 via un penalty en toute fin de rencontre. Malgré la défaite, on estime avoir fait un pas en avant au niveau de la mentalité du côté local.