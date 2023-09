Les semaines se suivent et se ressemblent pour Fabien Delbeeke une fois de plus très déçu: "Je m’attendais à une réaction d’orgueil après la défaite contre Luingne. Elle est venue mais n’a duré qu’une demi-heure. On était bien en place, on se procure quelques occasions avant d’offrir le premier but à Anvaing, Mahée ayant tout le temps de battre Spreux qui avait repoussé un premier envoi. À partir de là, j’ai revu la même chose que la semaine passée: une absence totale de réaction, aucune révolte. Cette mentalité m’inquiète. Le second but de Velghe qui vient aussi d’une de nos erreurs a scellé notre sort. Certains diront que ça aurait pu tourner autrement si on avait mis nos occasions mais Anvaing a loupé aussi des possibilités dont un penalty. Cerise sur le gâteau, Baptiste Denis et Guillaume Theunis ont été exclus. Une remise en question s’impose d’urgence…"

Wiers – Real B 3-1

"Notre victoire est méritée. Pour le moment, on prend tout ce qui vient. On poursuit avec la même mentalité que l’an dernier. Le seul petit bémol, c’est de ne pas avoir tué le match plus tôt". Bryan Losterman savourait le succès face à ses anciennes couleurs. Il faut attendre le début de la seconde période pour voir Hostens surgir sur un centre de Saval. Dix minutes plus tard, Decaluwé prend sa chance des trente mètres et le ballon finit sa course en lucarne. Petit moment de doute quand Danzo réduit les distances en contre mais ce bon vieux renard des surfaces qu’est Jérôme Altruy rassure les Mauves à sept minutes de la fin.

Ere – Pays Blanc B 4-1

"Dans les chiffres, OK mais au niveau de la manière, il faut rester humbles parce que si Liénard ne sort pas deux ballons chauds en première, ça peut tourner autrement", concède Julien Collie. Andrisse met fin à un cafouillage au quart d’heure. Un magnifique une-deux permet à Ghiselin de doubler la mise dix minutes plus tard. "On a perdu pied ensuite et le 3-0 de Vandennieuwenborg au retour des vestiaires ne nous a même pas rassurés". Preuve éclatante avec la réduction du score de Rjillo sur un coup franc dont il a le secret. Andrisse profitera d’un bon centre de Carbonnelle tout juste rentré pour fixer la marque.

Esplechin – Herseaux 2-2

Deuxième nul à domicile sur le même score pour les joueurs de Tony Szulda mais cette fois, l’adversaire était d’un autre calibre. "C’est hyper frustrant mais tout ce qu’on prendra jusque mi-septembre, c’est du bonus". Les visiteurs pensent être sur le velours en profitant d’une mauvaise remise en retrait récupérée par Mezzina pour le 0-1 avant qu’une tête de Brandazzi ne permette à l’attaquant visiteur de doubler la mise. "Herseaux était pourtant dans les cordes alors que son gardien avait sorti magnifiquement un penalty tiré par Planque à la 37e." Vansconcelos réduit les distance d’un tir croisé à la 65e mais est réduit à dix après l’exclusion de son capitaine Gacem. Planque lancé en profondeur égalise à dix minutes du terme avant d’expédier une frappe croisée à quelques centimètres du poteau. "Avec les ingrédients qu’on a mis, on méritait de gagner mais Herseaux est rentré à la maison avec un mal de crâne".

St. Mouscron – Ellezelles 3-0

"Nos adversaires sont venus avec leurs armes: une bonne assise défensive et une agressivité sur le porteur du ballon. Ça a bien fonctionné pendant une petite demi-heure, le temps que Seignez ne ponctue une belle action collective initiée par Glorieux. La fin de la première période a été un peu chahutée avec des cartons distribués de part et d’autre. Nous avons vraiment eu le match en mains après la pause alors qu’Ellezelles se reposait sur des éclairs de Neukermans. Seignez encore mais sur penalty cette fois et Yakassongo à la conclusion d’un contre rondement mené alourdiront la marque". Julian Depoorter avait toutes les raisons d’être satisfait avec ce troisième succès d’affilée.

Isières – Enghien 1-1

De grosses occasions des deux côtés, des hors-jeu qui n’auraient sans doute pas dû être sifflés, des parades félines de deux gardiens en grande forme pour maintenir leurs couleurs dans la partie, le match nul n’est que logique dans un derby super agréable – le ballon offert par Antoine Ars était de grande qualité – même si les deux camps invoqueront les circonstances pour revendiquer la victoire. Alors qu’on s’attendait à un 0-0 vu le manque de réalisme, Harmegnies ouvrait la marque sur un joli coup franc à la 80e. Sur la relance, Sterckx touchait le ballon de la main et Nzolele transformait le penalty pour égaliser. Le mot de la fin à Delvingt auteur d’un arrêt exceptionnel pour empêcher Luc de donner l’avance aux locaux à deux minutes de la fin. "On a eu les occasions avant la pause, on réussit à faire le plus dur, avec ce point, c’est comme si on rentrait bredouille", se désolait le buteur enghiennois Jérémy Harmegnies. "On a fait avec nos armes dans un match compliqué que je pensais gagner mais Enghien est une bonne équipe. Même si on ne peut se satisfaire de ce nul puisqu’on n’avance pas, il faut s’en contenter, répondait Nzolele le buteur isiérois qui n’a pas tremblé sur le penalty. Je suis resté serein même si Delvingt a essayé de me déstabiliser en parlant mais ça ne marche pas avec moi."

Luingne – Harchies 2-1

"La plus belle équipe affrontée pour l’instant", lâche Giovanni Seynhaeve. Et pour cause, Harchies ouvre le score par Harhaz à la demi-heure. Se baladant autour du grand rectangle, aucun défenseur ne sort sur lui et celui-ci arme une frappe tendue. Mais les visiteurs manquent le 0-2 sur une très belle opportunité, laissant alors de la place pour Luingne. "On n’était pas forcément mauvais en 1re mi-temps, continue le T1 luingnois. Mais je suis très content de la réaction de l’équipe à la mi-temps, après laquelle on a installé une grosse pression". Reheul égalise sur un coup-franc direct des 30 mètres d’une balle flottante. Et fait 2-1 sur un bon centre de Blancquart repris depuis le second poteau. "Un bilan comptable parfait avec un jeu qui va en s’améliorant, une équipe bosseuse et des nouveaux qui s’acclimatent".

Templeuve – Estaimbourg 1-4

C’est 0-1 à la mi-temps. Estaimbourg se crée plusieurs occasions, forçant Roland à la parade, alors qu’Oliveira n’a trop rien à faire, si ce n’est sur un tir timide de Wilmotte. Sur un coup-franc de Dekoster, Delloye dévie pour Dubrulle qui score. À la reprise, Taquet manque de peu le 0-2 sur un centre de Devianne. À la 60e, Delacroix égalise sur un contre d’un magnifique extérieur du droit. Mais grâce à un coaching payant, les Verts repassent devant. "Une belle réaction par rapport à la semaine passée avec un banc qui comme on l’a demandé à la théorie, a apporté quelque chose, indique Corentin Douterlungne. Une légère frayeur lors de l’égalisation mais on savait qu’il restait de la place pour nous". De Vos à peine monté au jeu accélère et offre un assist à Devianne. Clement obtient ensuite un penalty converti par Senesael. Et De Vos se charge du 1-4.