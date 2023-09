Arbitre: M. Charlier. Cartes jaunes: Erny, David, Huyzentruyt. Carte rouge: 78e Doison. Buts: 55e Secq (1-0), 79e Bricq (1-1, pen.). Pays Blanc: Cuzzucoli, Ciot, Duyck, Haillez (80e Boulenguer), Remson (73e Beugnies), Derbal, Secq, Toussaint, Huyzentruyt, Baudry, Doison. Neufvilles: Lauro, Berton (66e Amury), Tshibal, Bricq, Erny, Puche (56e Bah), Jadot, Circina, Simon (56e Mormino), David, Fares (69e Haddane).

Le Pays Blanc monopolise le ballon mais manque de profondeur dans le jeu. Pourtant, il faut une double intervention défensive sur la ligne pour empêcher Ciot et Remson de déflorer le marquoir. Bien organisé, Neufvilles empêche les locaux de s’approcher de Lauro. Et comme toutes les tentatives lointaines ne sont pas cadrées, le danger est inexistant. Secq a cependant deux occasions de secouer les filets, sans résultat probant. Ce sont même les visiteurs qui se créent deux belles opportunités via Erny et Simon, le marquoir restant finalement vierge au repos.

La reprise est marquée par un centre-tir dangereux d’Haillez. Une alerte que les visiteurs ne prennent pas au sérieux: suffisant pour que Secq arme des vingt mètres en ne laissant aucune chance à Lauro. À douze minutes du terme, David s’infiltre et est arrêté dans le rectangle par Doison. Exclusion et penalty transformé par Bricq. Dans la foulée, David rate le K.O.

Un long raid de Toussaint ne peut être mis à profit par Secq à huit minutes du terme, lequel manque encore un face-à-face avec Lauro à l’ultime seconde. Encore une occasion gâchée qui coûte deux points…