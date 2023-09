P1 : Péruwelz loupe ses occasions, Molenbaix les met au fond

Nez cassé pour Sven Leleux et double entorse pour Rémi Wattier, le match contre Courcelles a laissé des traces à Péruwelz. Rien de commun avec Molenbaix qui déplore six titulaires absents pour blessure.

Un lob de Bulteel claqué au-dessus de la latte par Surmont lance le derby. La réponse péruwelzienne émane des pieds de Meziani qui gagne son duel avec Debuysschere avant de se présenter devant Fernez, leque remporte son duel grâce à une très jolie parade. Avant la demi-heure, deux percées de Dinguidi sont arrêtées dans le rectangle par Assazock et Surmont. Molenbaix réclame penalty, l’arbitre reste de marbre.

Bulteel tente aussi sa chance, toujours sans réussite dans un derby très plaisant à voir. Le dernier centre-tir de Deneyer n’enclenche pas le marquoir avant la pause mais le spectateur en a déjà eu pour son argent.

Le break par Plume

La deuxième période est sonnée par le coup de canon d’Hennebicq vers la lucarne de Fernez, ce dernier réalisant sa deuxième intervention décisive de l’après-midi. Dans la foulée, le tir de Meziani est repoussé sur la ligne de but local par… Assazock qui rate là l’immanquable.

Après un centre de Plume qui ne trouve pas preneur devant le but visiteur, un service de Rawash est déposé sur le front de Morain, la tête décroisée faisant mouche pour l’ouverture du score. Trois minutes plus tard, Dinguidi lance Plume depuis son aile gauche. Le centre-avant prend le meilleur sur Mercier, déborde Surmont et place dans le but vide pour doubler l’avantage molenbaisien. Le break est fait.

Des tentatives désespérées

Péruwelz semble groggy et ce sont encore Rawash et De Coninck qui tentent le tir lointain sans réussite cette fois. Il reste encore un petit quart d’heure à jouer mais Péruwelz ne paraît pas avoir les ressources nécessaires pour revenir dans la partie malgré les changements opérés par Jonathan Krys. Les dernières tentatives péruwelziennes semblent plutôt désespérées comme celle de Meziani ou Drouven, trop enlevées.

On joue déjà les arrêts de jeu depuis plus de deux minutes quand Andry place un ultime coup-franc dans le mur local avant de tenter une reprise de volée qui s’envole dans les nuages…