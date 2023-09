N2: Œudeghien inverse la tendance et se qualifie

Ce ne sont que des chiffres et des stats mais, en se référant à ce qui s’était passé quelques semaines plus tôt, personne ne se montrait réellement inquiet du côté frasnois par rapport au retour. En championnat, Œudeghien s’était ainsi imposé 10-13 à Grimminge. Le bon souvenir était encore bien présent... "On peut le refaire et je suis relativement confiant", confirmait le capitaine Éric Bremels, samedi soir.

Le lendemain après-midi, une confirmation est tombée: victoire 7-13 et qualification validée pour les demies ! "Si ce n’était pas forcément plus simple que la veille, on a surtout beaucoup mieux frappé. Il y a eu une nette amélioration à ce niveau et c’est là que la différence s’est fait ressentir. On a certes encore eu un peu de mal à démarrer mais on s’est repris pour ensuite dérouler et pour mener 3-7 au repos. Puis, on a préservé cet écart avant de même le faire grandir."

"Le chemin reste long"

Pour un succès net, contrastant avec celui de Grimminge, plus dans la douleur 24 heures plus tôt ! Samedi, les deux équipes avaient fait durer le plaisir, se menant une dure lutte et allant au finish: 7-6 à l’armure, 12-13 en guise de conclusion. "On avait très mal commencé. On était mené 1-4, puis encore 4-6, avant de réagir et d’être devant au repos. Puis, ça était une lutte très équilibrée même si, à 9-7, on a cru qu’on avait réussi à faire le trou. Mais Grimminge a réagi: 9-9, 11-11 et encore 12-12 avant le jeu décisif qui est tombé en faveur des visiteurs. Le souci est qu’on n’a pas bien frappé. Si on tape deux balles au-dessus de toute la rencontre, c’est beaucoup ! Après, le point positif est qu’on a pu voir qu’en jouant à un niveau moindre que celui qui est le nôtre, on est passé tout près de la victoire. Si on aurait préféré gagner à domicile pour le public présent, gagner 13-12 ou perdre 12-13, ça changeait peu de chose. On savait qu’il y avait la possibilité de faire quelque chose. Si on avait frappé 50% de nos balles à l’aller, ça aurait été 13-8 ou 13-9. On était donc confiant, ce n’était pas comme si on s’était incliné 6-13. Je nous voyais passer car, intrinsèquement, on est plus fort que Grimminge."

Bien vu de la part d’un capitaine qui attend le tirage de ce lundi avec une grande impatience. "La suite ? On verra qui sera en face ! L’idéal serait Genappe qui a sorti Kastel. Après, on sait que Sirault (NDLR: qui s’est facilement qualifié face à Brussegem, comme Hamme contre Aisémont) n’a pas forcément envie de nous tirer suite à notre victoire à l’aller en phase régulière. On verra, on ne se projette pas trop. S’il y a un coup à jouer, on le jouera et on le fera à fond. La N1, chacun en rêve, ça ne se refuse pas, mais que le chemin est encore long !"