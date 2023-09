Scores: 16-8, 32-15, 54-25, 57-38. Leuze: Deneubourg 0, Tomala 0, Ramu 0, Fiacre 4+3+0+0, Vincent 2+4+8+0, Dutremez Di Paolo 4+0+4+0, Senelle 2+0+4+0, Geertsen 0+0+0+2, Wakwetolo 2+3+2+0, Van Ackere 2+4+4+0, Delaunoit 0+2+0+1. Soignies: Godart 2+2+4+4, Gondry 0, De Ryckere 2+0+0+0, Picke 0+2+2+2, Rosé 2+0+2+1, Demarbe 0+0+0+2, Van Den Berghe 0, Detroye 0+0+0+1, Hallet 0, Levez 2+3+2+3. Arbitres: MM. Spampinato et Kirsch.

Dès les premiers échanges, les hôtes prennent les devants. Privée de Kathy Wambé pour 2 semaines ainsi que de Walnier et Tirabassi pour un mois, l’équipe de Rudy Balcaen ne laisse pas les timides incursions sonégiennes aboutir. En contre, les Leuzoises se montrent sans pitié pour s’échapper au marquoir. L’issue de la partie semble déjà scellée à la mi-temps (32-15). Par la suite, le jeu se muscle tout en restant loyal. Les lancers francs suffisent au BBC pour maintenir Soignies à distance. La rotation effectuée dans le dernier quart atténue la sévérité du score.

Rudy Balcaen savait que l’essentiel est acquis mais désirait plus de rigueur. "Nous avons montré que nous possédions le niveau requis pour la série. Il faut éviter de se relâcher comme nous le faisons parfois quand nous menons. Il faut apprendre à mettre la pression durant l’entièreté du match. Soignies a montré une résistance en jouant propre. Heureusement, nous ne nous sommes pas laissé marcher sur les pieds comme nous l’avions fait la semaine passée face à Colfontaine."

Son intérieure Jennifer Van Ackere préférait aussi retenir le mieux affiché. "Ce match nous rassure après la mauvaise prestation de la semaine passée. Aujourd’hui, nous nous sommes battues sur tous les ballons. Cela s’est vérifié dans notre défense, nous avons répondu présentes pour nous adapter à cette montée en élite provinciale. Nous avons fait 5 transferts à l’intersaison. Il faut intégrer les nouvelles joueuses au sein du noyau de base qui joue ensemble depuis plusieurs années. Les automatismes peuvent encore s’améliorer. "

Pont-de-Lou. B – Enghine 93-68

Scores: 28-18, 53-39, 78-54, 93-68. Enghien: Pagliuca 2, Gailly 9, Heuvelmans 12, Boland 0, Nadif 0, Pita Castro 2, Vanmontagu 16, Urso 2, Fogue Madenko 7, Dambruoso 13, Massamba Kololo 4.

La défaite n’est pas honteuse pour la JSE Enghien. Guy Despretz admettait la supériorité adverse. "On savait que Pont-de-Loup avait une solide équipe. Nous n’avons pas démérité mais le score ne reflète pas la rencontre car Patelli inscrit 41 points. J’ai dû composer sans Amandine Hotyat et Célia Meunier en faisant appel à des joueuses à la mène alors que ce n’est pas leur poste. Les petits détails ont coûté face à leur pressing. Nous devons avoir plus de régularité. Le mécontentement du coach adverse à la mi-temps est la preuve qu’on leur posait problème. Peu d’équipes pourront s’approcher des 70 points contre eux. Cependant, il nous reste du travail, y compris sur les pertes de balle.

La Docherie – Dottignies 76-42

Scores: 19-4, 41-19, 53-31, 76-42. Dottignies: Debaere 7, Coutigny 0, Narbond 2, Vanzeveren 1, Cousaert 6, Verzele 15, Vanhoutte 1, Ducoulombier 0, Vanderveken 0, Bernard 2, Vandamme 8.

En l’absence de Geo Vandewiele, les joueuses de la JS Dottignies ont fait leur entrée dans l’élite provinciale en autogestion. Une situation délicate face au talent de La Docherie. "Ce match sans coach pour nous guider n’était pas des plus simples, reconnait la capitaine Perrine Verzele. La Docherie est une équipe très physique en intérieur. Leur pression défensive a été difficile à supporter dès le premier quart-temps. Nous cherchions des possibilités pour nous adapter à leur jeu. Nous sommes bien revenues au retour des vestiaires avant de flancher à nouveau en fin de partie. La gestion d’équipe, surtout dans la rotation, n’était pas simple à assurer. Avec des joueuses alignées tout en étant amoindries, je suis fière que nous nous soyons battues jusqu’au bout."

CEP Ladies Basketball – TEF Kain 55-64

Scores: 12-18, 33-37, 46-48, 55-64. Kain: Soudant 18, M. Dubois 6, Vincent 5, Baudru 8, M. Dubois 2, Vifquin 8, Delbecque 8, Horinque 5, Roman 0, Corbanie 4, Holvoet 0.

Malgré les absences de Lourdel, Vandendyck et François, le TEF Kain réalise une opération parfaite avec cette première victoire. Le coach Sam Vankeersbulck était d’autant plus convaincu de son pronostic voyant les Ladies en top 3 après les avoir affrontées. "C’est une équipe en construction qui sera très forte prochainement. Notre mentalité et notre travail ont permis de gérer le match face à cette défense en zone. Nous avons appréhendé nos attaques de la bonne manière. À l’image de Baudru, le mix de générations peut nous rendre fier de la formation et du travail accompli au club. Nous arriverons face à Péronnes sans nous mettre de pression. En jouant comme aujourd’hui, notre objectif play-off est accessible. Mais la saison sera longue et le top du classement sera assurément relevé."