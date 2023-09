L’Estu soigne sa fin de rencontre et, par la même occasion, son début de saison

La spirale positive dans laquelle se trouve l’Estu depuis les play-down de la saison dernière – et même un peu avant ! – allait-elle rester d’actualité ce week-end avec la reprise du championnat de nationale 1 ? Sur le parquet de la deuxième formation de Hubo Hasselt, la réponse est tombée très tardivement mais a été celle qu’attendait le coach Romain Poix, ses troupes ne s’éloignant pas des joies de la victoire.

Avec un enseignement à tirer qui n’est finalement pas autre chose qu’une – réjouissante ! – confirmation: les Tournaisiens ont bel et bien profité de la précédente campagne pour apprendre et surtout retenir les leçons. À Hubo, ils ont employé les bons outils pour rentrer avec les deux points mis en jeu au prix d’un joli combat. "Dès le début, on savait que les deux équipes seraient d’un niveau similaire. On s’attendait à un coude-à-coude. C’est ce qui est arrivé avec, toutefois, comme surprise, une pluie de buts", expliquait le coach de l’Estu.

Du "hourra handball" !

Alors qu’on aurait pu imaginer un peu frilosité offensive de part et d’autre, ça y allait plutôt gaiement, les attaques prenant ainsi le pas sur les défenses. Du tâtonnement derrière, de l’efficacité devant, ça enflammait un marquoir qui filait à 9-9 à la 12e. Ça se rendait coup pour coup, aucune équipe ne se détachant réellement. Lors de la première période, deux buts restaient de la sorte l’écart le plus conséquent, une fois en faveur de Hasselt à 12-10 et quatre en faveur de Tournai à 12-14, 14-16, 15-17 et 17-19.

Le tout dernier mot de la fin du premier acte restait toutefois local pour un 18-19 qui reflétait bien la première demi-heure de jeu. "Chaque clan s’est montré très efficace. On se trouvait réellement dans un duel où personne ne calculait réellement. Dans la philosophie d’un match où le plus important reste de marquer un goal de plus que l’autre !" Du hourra handball en quelque sorte. "Avec le côté positif de voir qu’en attaque, on trouvait la bonne solution. Avec le côté négatif qu’en défense, on était en difficulté à cause, principalement, d’un manque d’agressivité", soulignait Romain.

Maamir voit rouge…

Au retour des vestiaires, ça paraissait un tout petit moins fluide à l’Estu avec, chez l’adversaire, un Vanhove qui réussissait tout ce qu’il tentait. Il plantait neuf de ses douze roses en l’espace de 18 minutes, obligeant Maamir, Rosier, Devemy et Vermander, les artificiers les plus efficaces côté visiteur avec 27 réalisations à eux quatre, à courir après le score. "Leur arrière gauche est monté en puissance en étant très efficace à la reprise sur des tirs à distance. S’il était en réussite, on l’a aussi aidé en ne lui mettant pas assez de pression."

L’écart montait à deux reprises à quatre buts: 30-26 à la 46e, 32-28 à la 50e. Moment choisi par l’Estu pour resserrer les boulons. Hubo ne trouvait plus la solution alors que les étincelles venaient de tous les côtés dans le camp d’en face malgré la carte rouge de Maamir pour un penalty envoyé dans la tête du gardien: Vermander, Bonnet, Devemy, Mwamba et Rosier ajustaient la cible tour à tour pour égaliser à 34-34 à deux minutes du terme. Puis, de son aile, Mwamba plaçait l’Estu aux commandes pour la première fois de la seconde période. Il restait 58 secondes à prester, avec une possession que les locaux galvaudaient, ce qui profitait à Dewasme qui confirmait le premier succès de la saison de ses couleurs sur le buzzer: 34-36 ! "Un superbe succès car je ne suis pas sûr que beaucoup de monde ira gagner là-bas", se réjouissait Romain Poix qui enchaînera, samedi, avec la venue de Gand.