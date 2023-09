Le Pays Vert punit un Tamines qui est resté… 12 secondes à onze !

Si le football n’est pas toujours pure logique, quand une équipe se retrouve en infériorité numérique après 12 secondes, elle réduit très fortement ses chances de bon résultat. Elles sont même proches du néant ! Tamines a eu beau offrir une belle réplique au Pays Vert, surtout avant le repos, l’exclusion quasi record de Campitelli pour un geste dangereux sur Vandeville rendait impossible toute récompense. "Je suis le premier désolé de ce qui arrive, disait, désappointé, Samuel Campitelli à l’issue du match. Il y a faute, je ne le conteste pas ! Mais est-ce que ça valait une exclusion si vite dans la rencontre ? Je ne crois pas ! Sur cette longue transversale, je ne regarde que le ballon, j’ai l’impression que je peux le jouer avec le pied mais je ne vois pas arriver dans mon dos mon opposant et oui, je le touche dans le haut du dos. C’était sans doute impressionnant, mais il n’y avait aucune volonté de faire mal. C’est ma première carte rouge, je vais m’en souvenir à vie."

Fosso avant la mi-temps

Bien qu’étonné par cette décision du ref, Campitelli laissait ses équipiers en plan, ce qui ne les empêchait pas de mener la vie dure aux Athois. En se basant sur son quatuor déroutant composé d’Almeida, Moatassim, Touenti et Gourad, qui faisait tourner en bourrique l’entrejeu local, Tamines oubliait qu’il prestait à dix durant quelque 43 minutes, Fosso ayant alors décidé de ne pas laisser les 21 acteurs rentrer aux vestiaires avec un tableau d’affichage inactivé. Sur un centre aérien venu de la droite, le solide attaquant précédait la sortie approximative d’Akou et poussait le cuir au fond des filets d’une reprise si peu académique: pas des plus jolis mais horriblement efficace (1-0) !

Avant l’ouverture du score, on avait retrouvé les mêmes protagonistes avec un verdict différent, Akou sortant vainqueur d’une double tentative de Fosso déjà à la réception d’un centre adressé depuis le flanc droit.

"Erreur qui coûte cher"

De l’autre côté, l’essai de Luvovadio contré par Biévez, la reprise de Cagnina, qui allait ensuite se blesser, et la tête de Seddiki restaient sans suite. "Dommage, ce fait de début de match qui biaise tout le reste, regrettait Saïd Khalifa, le coach visiteur. C’est triste comme décision de l’arbitre même si je ne l’accable pas ! Il y a faute, c’est spectaculaire, le joueur d’Ath a les marques des crampons dans le dos, mais en termes d’intention, on est proche de la nullité. Samuel veut jouer le ballon, pas l’adversaire. Il est en plus ébloui par le soleil ! Mais voilà, s’il y était allé de la tête comme il aurait dû le faire, on serait resté à onze. C’est une erreur qui coûte cher ! Parce qu’au fil des minutes, elle nous aura mis dans le rouge. On a signé une très bonne première période ; personne n’a vu qu’on était à dix ! Dans le jeu, on était en place. Le 1-0 avant le repos nous a fait mal. Puis, la débauche d’énergie s’est fait ressentir. Enfin, le 2-0 nous a coupé définitivement les jambes."

Bamenga pour confirmer

Luvovadio qui alertait Biévez et Cortvrint qui tentait de lober Akou étaient les premiers faits d’une seconde mi-temps qui voyait Tamines s’époumoner malgré toute sa bonne volonté. À la 69e, la deuxième punition de l’après-midi tombait au terme d’une superbe action collective des visités: le changement d’aile de Druart trouvait Leleu qui combinait avec Fosso et Cortvrint, dont l’amortie revenait à Bamenga qui ajustait Akou (2-0). "Un joli mouvement, s’exclamait le buteur, monté au jeu cinq minutes plus tôt. Le coach m’avait demandé de jouer mon jeu habituel pour apporter des solutions et dynamiter un peu nos offensives. Je n’ai pas eu beaucoup de ballons mais ça ne m’a pas empêché de marquer. Ça me fera du bien une semaine après avoir été seizième homme. Je reviens d’un petit pépin aux ischios. J’aspire à montrer que je peux apporter au groupe dans un rôle de titulaire. Je vais bosser dur pour ça, continuait Cameron Bamenga, arrivé d’Anzegem, avant d’évoquer le bilan collectif. Un 4 sur 6, ce n’est pas mal ! Nos débuts sont corrects mais ils ne seront bons que si on continue ainsi."