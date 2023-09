Isières a loupé quelques opportunités samedi

En prélude de la rencontre, Jonas Scarcez nous livrait la difficulté de faire face à une équipe "aussi complète que Maubeuge. Mais on va tout donner. Surtout à la maison". Mais les craintes du capitaine de la Fraternelle se sont vérifiées dès le début de la lutte de samedi. Après un tour de livrées, le marquoir affichait déjà 0-5. "On est tombé sur un adversaire impressionnant. On a pas mal livré. Mais les Français ont tout renvoyé au-dessus de notre tête", regrettait Vincent Cuvelier. Les visiteurs comptaient surtout sur un Timmy Joos en verve. C’est bien simple, le grand milieu des Bleus n’a tout simplement rien loupé. "Après une telle lutte, et ce n’est pas la première, ce serait étonnant qu’il ne soit pas sur le podium pour le Gant d’or ", s’enflammait un spectateur.