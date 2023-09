D2 ACFF: Acren gaspille un viatique de deux buts

Il n’aura fallu que quelques secondes à Deux-Acren pour prendre Rebecq en contre. Alors que les Rebecquois bénéficiaient d’un coup franc offensif, finalement mal joué, Deux-Acren aura parfaitement exploité le contre et en l’espace de deux passes isolera Hammond au second poteau qui crucifiera Rousseau.

Un fameux coup sur la tête pour les Rebecquois, qui très approximatifs dans leur jeu et leurs mouvements, ne parviendront qu’à partir de la demi-heure à se montrer dangereux, sans pour autant parvenir à égaliser.

Le début de seconde période sera à mettre à l’actif des locaux, qui remontreront sur le terrain avec de bonnes intentions, mais c’était sans compter sur la force offensive en contre, une nouvelle fois, d’Acren, qui viendra faire le 0-2, juste avant l’heure de jeu, grâce à Garcia Dominguez.

On pensait alors le match plié en faveur des visiteurs, mais une bonne révolte se produira au sein du groupe rebecquois, qui cinq minutes plus tard, par l’entremise de Coulibaly, réduira l’écart. S’en suivra une grosse pression de Rebecq, dont les efforts seront récompensés à la 87e sur un corner joué au premier poteau et ponctué victorieusement par Morias.

"On encaisse trop facilement"

Une remontée au score, au caractère que le coach Dimitri Leurquin appréciera tout de même, malgré les regrets. "On concède peut-être trois occasions sur tout le match et on prend deux buts. C’est vraiment compliqué. On encaisse trop facilement. Après, footballistiquement, on prend clairement le dessus. On se crée les plus belles occasions du match, que malheureusement on ne concrétise pas, mais nous sommes parvenus à rester appliqués et solidaires et au fil du temps à recoller. On aurait dû prendre les trois points, mais menés 0-2, je reste satisfait de la réaction du groupe qui n’a rien lâché."