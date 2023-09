Comme en saison régulière, Thieulain était au-dessus de Tourpes

La der de Sébastien Potiez

À peine le ticket en poche, les joueurs du Wolfpack se concentraient déjà sur la demi-finale de la semaine prochaine. "On n’a pas de préférence pour le tirage au sort. Si on veut être champion, on doit de toute façon être capable de battre tout le monde. Ce sont toutes de bonnes équipes. Mais on a pu prendre confiance lors des deux matchs du week-end. Tout en laissant souffler certains". Ce qui sera une donne importante car la fin de semaine sera chargée avec le Huit de Septembre de vendredi. "On se prépare pour ce type d’enchaînements. On n’a pas de doute sur nos capacités physiques. De toute façon, à part pour Mont-Gauthier, la donne sera la même pour tout le monde".

Du côté de Tourpes, on ne se montrait pas trop déçu. Le principal avait été décroché il y a sept jours. "Tout le monde ou presque nous donnait descendant. On est surtout heureux d’avoir su inverser cette tendance, sourit Sébastien Potiez. On savait d’avance que le duel contre Thieulain serait compliqué. C’est une équipe qui joue le titre. Elle l’a prouvé en ne nous laissant aucune porte ouverte. Chez nous, il y a un peu de relâchement depuis le maintien. On a profité du week-end pour faire jouer tout le monde et prendre du plaisir".

C’était certainement encore un peu plus vrai pour le grand milieu des Bleus. Car il s’agissait certainement de sa dernière lutte au sein de l’élite. "À mon âge (bientôt 49 ans), je ne me fais pas trop d’illusions sur un retour en N1. Je n’ai pas de sentiment négatif. Je suis surtout fier de ma carrière. J’ai été au bout de ce que je pouvais donner. Je sais que je n’avais pas les capacités pour jouer un titre. Je suis déjà très heureux d’avoir eu de belles années ici à Thieulain. Où on a joué plusieurs fois le Top 4. Dans tous mes cercles, je me suis toujours donné à fond. Mon palmarès ne compte pas beaucoup de lignes. Mais quand on atteint l’objectif du maintien dans un club, c’est aussi beau qu’un titre. À Tourpes, j’ai atteint les buts fixés. On voulait revenir en N1 puis y rester. Je suis content d’avoir participé à cela. Je suis aussi très fier de ma longévité à un bon niveau".

Sébastien ne rangera pas encore son gant. La saison prochaine, il épaulera les jeunes Tourpiers en N3. "Je suis déjà allé les aider hier dans la course au titre en Promotion. J’ai pu leur amener mon expérience. J’en ferai de même l’an prochain en étant plus souvent sur le terrain. C’est un beau défi".