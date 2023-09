A Blandain, Edouard Claisse s'offre le gâteau après les frites

Certains coureurs ont l’art d’allier discrétion et efficacité. Édouard Claisse fait partie de ces garçons qui préfèrent montrer leurs qualités sur le vélo plutôt que sur les réseaux sociaux. Quelques jours après avoir officialisé son futur transfert vers l’équipe de Chevigny, une des huit formations à avoir fait une proposition franche au coureur du Wanty Cycling Team, le fils de Joël a réussi un nouveau week-end parfait. Samedi, Édouard s’était imposé à Porcheresse en devançant Arnaud Noirhomme de vingt secondes. Après avoir fêté sa victoire avec de bonnes frites, notre régional avait prévu de s’aligner dimanche sur un triathlon en relais avec son frère et sa sœur. Suite à une annulation de dernière minute, Édouard décidait finalement de s’aligner à Blandain, histoire de préparer ses futurs objectifs, les interclubs de Wellin, de Parike mais surtout celui de Jemeppe qui lui tient particulièrement à cœur. Des primes étant offertes aux trois premiers à chaque passage à la ligne, on s’attend à une course nerveuse, ce qui se confirme très vite quand Édouard Claisse met le feu aux poudres en s’échappant en compagnie de Valentin Pétillon, d’Arthur Vanassche et de Thor Felies. Le quatuor semble bien s’entendre mais Pétillon, dans un mauvais jour, est bientôt repris par le peloton. Le trio de tête poursuit son effort, se partage les primes alors que la meute semble enfin réagir sous l’impulsion des coureurs de l’équipe Isorex. Alors que l’écart fond à neuf secondes, Claisse en remet une couche et s’isole aux commandes. Si le peloton semble un moment vouloir s’organiser, seul Matthias Bogaert, victorieux cette année à Belœil et à Heestert, essaiera en vain de revenir sur l’homme de tête. À deux tours de l’arrivée, la messe semble dite, Claisse accentuant son avance alors que le peloton, réduit à treize hommes, capitule définitivement.