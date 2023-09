Nos onze "guest stars": Ogé, Ogé, braves damoiseaux rumois !

Parce que le FC Tournai B et Molenbaix B sont les autres équipes Wapi à ne pas avoir encaissé – en deux matches joués, elles ! – on devait désigner un représentant de chaque. Mais qui ? Question de facilité, on a opté pour les capitaines-défenseurs: Baptiste Brunclair et Cédric Titeca. Même si son Pays Blanc n’a pas encore gagné en P1, honneur est fait à Julien Toussaint: première titularisation, première carte ; le début de la traditionnelle longue série pour l’ex-Acrenois ! Tant qu’à être taquin, l’Oscar du plus beau loupé méritait une nomination dans notre onze de base. Pour Jason Vandeville du Pays Vert, "plat du pied sécurité" n’est pas d’actualité, même à 2 m d’un but vide: Saint-Symphorinois, priez pour lui !

Luingne a sonné les cloches obigeoises: 2-7 ! Avec, dans le rôle des maîtres sonneurs, Renaud Reheul, auteur d’un triplé, tout aussi efficace sur le marché de l’immobilier – petite pub au passage ! – que sur le marché des buteurs. Tant qu’on est chez les Cleugnottes, on y reste: Jérémy Houzé, tout fraîchement débarqué de la REAL, digère la différence D2-P2 aussi facilement qu’un sorbet citron en pleine canicule, avec un doublé. Duo royal à Luingne, solo souverain à Wiers B avec un Teddy Thayse, monté au jeu à la 46e, à 0-1. C’était avant le quadruplé du numéro 9 des Mauves ! Changement gagnant, vous dites ?

Car il y a des réputations qui en précèdent certains, un Corentin Delneste qui répond à Baccardi pour permettre à son Meslin de sauver le nul, ça nous fait rire, surtout un week-end de Ducasse ! Quand un coach entame son commentaire par un "on sort d’un stage festif entamé vendredi soir et clôturé dimanche midi", c’est que le foot y est passé au second plan et que l’après-midi, on se dit que tout résultat positif tiendrait du miracle. Guillaume Michel a joué au sauveur du Pays Blanc B, seul buteur face à un Bernissart qui s’est senti… Harchies ! On finit par Rumes qui, après le 1-12 de Bléharies B, a enrhumé Néchin B 7-0 sous la forme de réunion de famille, avec les cousins Simon et Gabin Ogé, buteurs sur le même match. Qu’on se le dise, Ogé Ogé, à La Glanerie, c’est cousinade party !