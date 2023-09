Les championnats reprennent leurs droits

Outre Corbanie, l’ASTEK récupérera également OB Van Dam, bien que pas encore à 100%: "Je ne suis toujours pas complètement remis de la pubalgie qui me fait souffrir depuis le printemps dernier, et j’ai également reçu ce vendredi une infiltration dans mon genou récalcitrant, mais je serai au poste ! Nous pourrons de toute façon compter à la mène sur un Berthe qui est en pleine possession de ses moyens. Il a rapidement pris ses marques et va nous apporter beaucoup. Alex Bachelard sera, lui aussi, des nôtres alors qu’il était annoncé absent. Tout cela me fait dire que nous devrons viser la victoire contre Loyers, chez qui nous avions gagné au premier tour du dernier exercice avant de nous incliner sur un hold-up au retour chez nous. Quoi qu’il en soit, le Vert Lion doit redevenir imprenable."

Maffle sans les Meunier

Un échelon plus bas, les Éléphants de Maffle recevront Ciney B, promu au terme des derniers play-off de P1 namuroise, sans le concours des frères Meunier, retenus par un événement familial. Pas de quoi faire frémir leur équipier Jules Andries: "Ryan Janssens se sentira peut-être un peu seul à la distribution mais nous compenserons autrement. L’absence de Dubuisson ne servira pas non plus d’excuse. Nous tenons à soigner nos débuts à la maison en empochant trois premiers points, coûte que coûte ! Néanmoins, il faut toujours rester vigilants face aux équipes montantes, qui surfent habituellement sur une vague positive et n’ont aucune pression sur les épaules. Enfin, sous-estimer un adversaire, ce n’est pas le genre de la maison."

Rien à perdre !

Cela risque d’être légèrement plus compliqué pour l’Essor, qui revient en régionale 2 une bonne dizaine d’années après l’avoir quittée. Les Templeuvoises affronteront en effet, au Palais des Sports, une formation de Courcelles qui était restée invaincue durant les vingt-six journées du dernier championnat mais avait refusé de disputer les play-off pour ne pas devoir monter.

Cela situe un peu le niveau des Carolos ! "C’est effectivement un très gros morceau auquel nous avons droit d’entrée de jeu, nous confirme Sophie Deglé. Nous sommes néanmoins impatientes d’entamer ce nouveau championnat. Notre parcours en Coupe AWBB a été rendu difficile par les absences et un certain retard dans notre préparation physique, mais je vois l’équipe en progression. Il ne faut pas non plus oublier que plusieurs filles ont fait un pas de côté et qu’autant d’autres nous ont rejointes cette saison. Il nous faudra par conséquent un peu de temps pour retrouver des automatismes. Je me réjouis en tout cas de retrouver la régionale, en espérant que nous gagnerons rapidement les matches qui assureront notre maintien."