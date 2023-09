La photo qui fait babeler: "Pepe" Labie, les voies du Seigneur sont impénétrables !

Malheureusement, le mentor de Thumaide n’a pas été entendu, ses Aviateurs ayant droit à un vol plané: défaite 0-3 ! "On a été nul. De vraies chèvres."

Des brebis égarées, cela arrive, même à notre Pepe Guardiola du foot provincial. Voyez, il a le brassard officiel ! "Je suis plus Gradiola", se marre-t-il toutefois.

Pour d’autres, Philou est une sorte de "Monsieur Seguin", référence ovine ! "Un vrai berger" qui a essayé de remettre son troupeau dans le droit chemin dimanche dernier, en vain ! Il a eu beau râler sur ses joueurs – et non sur l’arbitre ; qui a bien pu penser cela de lui ? –, rien n’y a fait. Et cette posture alors ? "Bah, je priais." Doux Jésus, il n’y avait donc plus que ça à faire pour le mentor de Thumaide !

Philippe aura-t-il profité de la semaine pour contraindre ses troupes à aller à confesse ? Histoire de repartir l’esprit plus sain et plus léger en vue de la réception de Taintignies ce dimanche.