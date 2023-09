Parmi les matches qu’on vous épingle et qu’on vous invite à suivre, il y a, en P1, le derby de la Wapi entre Molenbaix et Péruwelz ! Duel entre des candidats au titre au regard de la concurrence, du moins au Top 5. Avec un enjeu, celui que le battu de ce dimanche ne pourra pas dire qu’il a réussi son début de saison.

Mouscron – Ellezelles: Jibé, Coco, Jéjé, Idir, Yves: entre ex de l’Excel !

En fin de mercato, Idir Ouali a rejoint le "gang des anciens de l’Excel" dans le vestiaire du Stade, celui formé de Jean-Baptiste Yakassongo, Corentin Kocur et Jérémy Huyghebaert. Du très lourd pour le favori de la P2A qui accueille, dimanche, Ellezelles, promu comme lui mais à l’ambition moindre. Même si, chez les Sorciers, on a aussi des anciens du Futuro, dont leur entraîneur, et excellent formateur, Yves Moreau.

Saint-Jean – Rumes-La Glanerie: A eux deux, c’est 25 goals marqués: spectacle !

Six buts marqués pour l’un en deux matches et dix-neuf pour l’autre: ça flinguera dans tous les sens à Orcq dimanche, si on s’en réfère aux stats ! On met la main à couper qu’il y aura du spectacle en P4A