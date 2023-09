Cyclisme : beau succès populaire pour le 1er Critérium de Saint-Amand-les-Eaux (F)

©EdA

Les organisateurs de La Ronde des Sources avaient l’ambition de créer une vraie fête du vélo. Ce premier critérium amandinois a tenu toutes ses promesses !

Et comme pour ton bon feu d’artifice, il faut des artificiers. Julian Alaphilippe, Valentin Madouas, Florian Sénéchal ou encore Tim Declercq, Arne Marit et Kenny Molly, côté belge se sont livrés à une belle bataille sur les 90 kilomètres de course.

Moins de deux mois après avoir animé le mois de juillet sur les routes du Tour de France, les coureurs ont ravi le public.

Car le principal enseignement de la soirée, c’est le succès populaire de cet événement festif et gratuit, à 100% dans l’esprit vélo ! L’organisation estime à plus de 10 000 le nombre de spectateurs qui se sont pressés au bord de la route, sur les 3,1 kilomètres du circuit urbain dessiné dans Saint-Amand-les-Eaux.

Au terme d’une course sans aucun temps mort, un groupe de six coureurs s’est détaché dans les trois derniers tours. Julian Alaphilippe et Valentin Madouas se sont isolés pour se jouer la gagne au sprint. Plus rapide que son compagnon d’échappée, c’est l’ancien double champion du monde qui a levé les bras sur l’avenue du Clos.

Nacer Bouhanni, champion de France 2012 à l’endroit même où était tracée la ligne d’arrivée, complète le podium.

"C’est une première édition réussie avec un beau plateau et un public incroyable qui nous a beaucoup encouragés. On a vraiment apprécié cette première ", confie Julian Alaphilippe.

Rendez-vous d’ores et déjà l’année prochaine ! Comment peut-il en être autrement après un tel succès populaire ?